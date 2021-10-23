Troya'da Türkiye'nin ilk ve tek müze ve ören yeri kitleri

Çanakkale'nin merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırlarında kalan ve Troya’nın 5 bin yıllık geçmişinde bir zaman yolculuğuna çıkaracak olan kit, kişiselleştirilebilir bir deneyim için tasarlandı.



Bilgi ve eser kartları, farklı rota seçenekleri, oyunlar, etkinlikler ve krokiler ile meraklısına eşsiz bir deneyim sunmak üzere İngilizce ve Türkçe olarak iki dilde hazırlandı.



Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, müzede düzenlenen tanıtımda gazetecilere kit hakkında bilgi verdi.



Müze kitinin hem Troya'yı hem de Çanakkale özelinde ortaya çıkan kültürel mirasın çocuklara anlatılmasını hedeflediğini belirten Gölcük, şunları kaydetti: "Troya bizim önemli bir mirasımız. Kimliğimizin önemli bir parçası. Ama bunun çocuklara anlatmak için doğru yolu ve yöntemi bulmak çok önemliydi. Aslında buradaki ana hedef toprağın mirasını toplumun mirası yapabilmek."



Gölcük sözlerini şöyle sürdürdü: Bu kılavuzlukla hazırlanmış bir kit. Bu kitin içinde öğretmenlerin uygulayacağı bir öğretmen kiti, öğrencilerin takip edebileceği bir öğrenci kiti ve yine Türkiye'de ilk kez yapılan bir ziyaretçi kitimiz olacak. Hem dijitalde hem de basılıda çocuklara olabildiğince geniş bir platformda ulaşmayı hedefliyoruz."

