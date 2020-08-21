TRT'de "Belgesel Sinema Kuşağı" başlıyor

TRT Belgesel'in yeni kuşağında her cumartesi saat 23.00'te dünya sinema sektörü ve izleyiciler tarafından büyük beğeniyle takip edilen ödüllü belgesel filmler yer alacak. Yarın başlayacak "Belgesel Sinema Kuşağı"nın ilk filmi ise Oscar adayı "Bal Ülkesi" olacak

Anadolu Ajansı 21.08.2020 - 12:04

TRT'de "Belgesel Sinema Kuşağı" başlıyor

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Dünyaca ünlü usta yönetmenler tarafından çekilen belgesel filmler, "Belgesel Sinema Kuşağı" ile her cumartesi TRT Belgesel ekranında izleyicilerinin beğenisine sunulacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT Belgesel'in yeni kuşağında dünya sinema sektörü ve izleyiciler tarafından büyük beğeniyle takip edilen ödüllü belgesel filmler yer alacak.

İLK FİLM, OSCAR ADAYI 'BAL ÜLKESİ' OLACAK

Yarın başlayacak "Belgesel Sinema Kuşağı"nın ilk filmi ise Oscar adayı "Bal Ülkesi" olacak.

"Belgesel Sinema Kuşağı"nda her cumartesi saat 23.00'te ekranlara gelecek filmler şöyle:

22 Ağustos Bal Ülkesi

29 Ağustos Peter Pan Operasyonu: Küba’nın Çocuklarının Toplu Göçü

5 Eylül Annem Babam Duymuyor

12 Eylül Gizemli Asya: Yalnız Ölümler

19 Eylül Bedenine Hapsolan Çocuk

26 Eylül Everest'te Kabus

3 Ekim İz Bırakmadan: Japonya'nın Buharlaşan İnsanları

10 Ekim Tourette Tarafından Kapana Kıstırılmış

17 Ekim Utancın Çocukları

24 Ekim Suçlama Oyunu

31 Ekim Vasiler

BAL ÜLKESİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yönetmenliğini Tamara Kotevska ve Ljubomir Stefanov'un yaptığı, çekimleri 3 yıl süren belgesel film Bal Ülkesi, Kuzey Makedonya'da Avrupa'nın son kadın arı yetiştiricisi unvanına sahip Türk kökenli Yörük Hatice Muratova'nın yaşamını konu ediniyor.

YÖNETMEN JANİCZA BRAVO'NUN ZOLA FİLMİNDEN FRAGMAN

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