Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), bir geleneğe son verdi. İddialara göre; Her pazar sabahı saat 09.55'te ekrana gelen kovboy filmleri artık yayınlanmayacak.



1980'li yıllardan beri yayınlanan ve "Western Kuşağı" olarak bilinen saatte artık "Ev Sineması" kuşağı yayınlanacak. Bu kuşaktaki filmlerin tamamı TRT ve Kültür Bakanlığı destekli Türk filmlerinden oluşacak.



Son olarak 19 Ağustos'ta John Wayne'in başrolünde oynadığı 1971 yapımı "Kin Tuzağı" filmini yayınlayan kanal, 26 Ağustos Pazar günü kovboy filmi yayınlamadı. Bunun yerine ise Beni Böyle Sev dizisinin tekrarını ekranlara geldi.

