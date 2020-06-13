Tuba Büyüküstün, UNICEF Uluslararası Kısa Film Yarışması jürisinde

9 filmin yarışacağı UNICEF Uluslararası Kısa Film Yarışması jürisinde Tuba Büyüküstün’ün yanı sıra; UNICEF’in Türkiye temsilcisi Philippe Duamelle ile Parazit, ABD’li film eleştirmeni ve yazar Darcy Paquetde yer alacak.

AKADEMİ ÜYESİ ‘AYNI GEMİDE’

8 filmin yarışacağı Aynı Gemi Kısa Film Yarışması’nın jürisinde ise yönettiği ikinci kısa filmle Oscar adayı olan ve 2018’de Akademi üyeleri arasına katılan İranlı senarist ve yönetmen Farnoosh Samadi, Avusturyalı kültür yöneticisi ve küratör Marija Milovanovic, Hollandalı festival satış ve dağıtım şirketi sahibi, aynı zamanda festival stratejisti Wouter Jansen bulunuyor. UNICEF Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda ‘En İyi Kısa Metraj Film’e 5 bin, Aynı Gemi Kısa Film Yarışması’nda ‘En İyi Kısa Metraj Film’e bin Avro ödül verilecek.

REZERVASYONLAR BU GECE BAŞLIYOR



Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 14-21 Haziran’da çevrimiçi olarak gerçekleştirileceği, 50’den fazla filmin gösterileceği festivalde filmleri izlemek için rezervasyonlar ise bu gece yarısından sonra başlıyor. Tüm filmlerin ücretsiz olarak gösterileceği festivalde sinemaseverlerin rezervasyon yaptırması gerekiyor. 24 saat rezerve edilebilen filmler izlenmediğinde listeden silinerek bilet bir başka sinemasever için yeniden aktifleştiriliyor.



AÇILIŞ TÖRENİ YARIN SAAT 20.00’DE



Dünyanın en geniş katılımlı ve kapsamlı tematik film festivali olarak ilk kez düzenlenen Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nin yarın gerçekleştirilecek açılışında yine dünyada bir ilk yaşanacak. Gaziantep’te yapılması planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen festivalin açılış ve kapanış törenleri, fotoğraf gerçekliğine en yakın görüntüyü sunan gerçek zamanlı 3D sanal stüdyoda gerçekleştirilecek.

‘Artırılmış gerçeklik’ teknolojisiyle açılış sanal olarak Gaziantep’teki tarihi Mecidiye Han, 21 Haziran’daki kapanış ise İngiltere’deki Stonehenge Anıtı ile Göbeklitepe’nin dijital olarak harmanlanmasıyla oluşturulan sanal sahnede düzenlenecek.

Böylece dünyada ilk kez uluslararası bir etkinlik ‘artırılmış gerçeklikle’ izleyiciyle buluşmuş olacak. Hafızalardan uzun süre silinmeyecek törende çok önemli isimler gecenin sürprizi olacak. Oscarlı bir oyuncuya ‘Onur Ödülü’, bir başka oyuncuya ise ‘Sınırsız İyilik Ödülü’ verilecek.

Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nin açılış töreninde ‘göçün sesi’ de sahne alacak. Dünyanın dört bir yanından 20’den fazla sanatçının dijital olarak bir araya geldiği ve Gaziantep Yolunda türküsünü özel enstrümanlar ile seslendirdiği performans, açılış gecesinde izleyici ile buluşacak.