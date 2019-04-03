Bugüne kadar birçok farklı mekanda konser veren besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu, bu kez "Tuluyhan'ın Piyanosu Tayyareler Arasında" konseriyle 6 Nisan'da sevenlerinin karşısına çıkacak.



Uğurlu, ilk kez bir konser gerçekleştirilecek İstanbul Havacılık Müzesi'nin hangarında, o güne hazırlanan repertuvarı tarihi uçakların arasında seslendirecek.



Türkiye'nin göklerle ortak serüveninin müzikle anlatılacağı konserde, özel olarak hazırlanan görsel sunumla da Türkiye’nin tayyare ile tanışması fotoğraflarla dile getirilecek.



"MÜZİKLE BAZI ŞEYLERİN FİTİLİNİN ATEŞLENEBİLECEĞİNE İNANIYORUM"

Konser için son hazırlıklarını yapan Tuluyhan Uğurlu, yıllar önce Sirkeci Tren İstasyonu'nda ve Haydarpaşa Garı'nda Doğu Ekspresi isimli eserini seslendirdiğinde ortada hızlı tren ya da metronun olmadığını söyledi.



Uğurlu, o konserlerin bugün çalışan metrolar ve hızlı trenlere katkı sağladığı değerlendirmesini yaparak, "Umarım 6 Nisan'da buradaki konserim de yerli-milli uçaklarımız için bir sinerji oluşturur. Sanatla, özellikle müzikle bazı şeylerin fitilinin ateşlenebileceğine inanıyorum" ifadesini kullandı.

"İNSANLARIN DİKKATİNİ HAVACILIĞA, YERLİ VE MİLLİ UÇAĞA ÇEKMEK İSTİYORUM"

İstanbul Havacılık Müzesi'ni anıt müze olarak değerlendirdiğine dikkati çeken sanatçı, "Çünkü aynı zamanda eşi benzeri görülmeyen değerlerin sergilendiği bir yer. Tüm şehitlerimizi anarak dolaşıyorsunuz burayı. Dolayısıyla bu çalışmaların olduğu bir yerde bu konseri vermek ve insanların dikkatini havacılığa, yerli ve milli uçağa, savaş uçağına çekmek benim amacım ve gayretim. Yine bir sanat aktivitesiyle bunu başlatmak ve altını kalın çizgilerle çizmek çok değerli" diye konuştu.



Müzenin dışında bulunan açık hava hangarında daha büyük bir konser planladığına işaret eden Tuluyhan Uğurlu, "Buna benzer faaliyetler, ülkenin geleceğine dönük hareketler. Bugün Türkiye'deki sivil havacılık, anıtsal markalar üretebiliyorsa -ki üretebiliyor- Türkiye'nin kendi savaş uçağını, uçaklarını üretmesi de çok zor değil. Çok uzak gelecek değil. İHA'ları, SİHA'ları nasıl yapabiliyoruz, sınırlarımızı onlarla koruyoruz. Bizler havacılık faaliyetlerinde başarılı olabilecek bir milletiz. Çünkü bu milletin her zaman göklerle akrabalığı olmuştur. Bu tip çalışmalarım hızlı bir şekilde devam edecek. Zaten Tuluyhan Uğurlu'nun böyle farklı mekanları bulup orada konser vermesinin amacı da topluma bazı şeyleri hatırlatmak" ifadelerini kullandı.



"TERÖR, MEDENİYETİMİZİN ORTAK DÜŞMANIDIR"

Uğurlu, Yeni Zelanda'daki saldırıya da değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Yeni Zelanda'da çok vahşi bir katliam yapıldı. Ben konserlerimi son zamanlarda terör saldırılarında hayatlarını kaybetmiş insanların aziz ruhlarına adıyorum. Çünkü o insanların anılmaya her zaman ihtiyacı var. O insanlar ölmedi, bizlerle beraber hala yaşıyor ve hep yaşayacak. O şehitler bizim şehitlerimiz. Orada bir şeyler olmuşsa bizim burada mutlaka bir eksikliğimiz olmuştur. Tüm İslam aleminin, tüm insanlığın bunda eksikliği olmuştur. Batıda inanılmaz derecede, yüzyıllardan beri süregelen bir faşizm var. Bu, son zamanlarda gittikçe devletler eliyle ve para sahiplerinin eliyle provoke ediliyor ve adeta oralara çomak sokuluyor. Yeni Hitler'ler canlandırılmak isteniyor. Dünyada maalesef böyle bir akım var. Zaman zaman spora, sanata, bazen başka şeylere yansıyor ve nihayetinde adam geliyor elinde silahla müslümanları Allah'ın kutsal mekanında ibadet ederken şehit ediyor. Bizim kalbimiz, gönlümüz o insanlarla olacak. O insanlar Hristiyan da putperest de olabilirdi, hiç önemli değil. O insanlar bizim insanlarımız. Terör, medeniyetimizin ortak düşmanıdır."