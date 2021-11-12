Tüm dünyada eş zamanlı düzenlenen sanal gerçeklik sergisi İstanbul’a

Sanal gerçekliği farklı sektörlerin hizmetine sunmak için kurulan “Galaxy Network”, tüm dünyada kaliteli sanal gerçeklik (VR) içeriklerini bir araya getirdiği sergisini 17-21 Kasım tarihlerinde İstanbul’da da gerçekleştiriyor.

İstanbul merkezli sanal gerçeklik ajansı VR Future’ın organizasyonluğunu üstlendiği etkinlik “VR Future İstanbul” adıyla Müze Gazhane’nin ev sahipliğinde, sergi ücretsiz olarak gerçekleşiyor.



Fahad Rehman ve Virgile Mangiavillano’nun kurduğu VR Future, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu 6 ülkede aynı anda gerçekleşecek olan bu etkinlikte dünyanın prestijli uluslararası VR film festivallerinden (Venedik, Cannes, Tribeca, Sundance, Raindance ve Kaohsiung) ödüllü 12 filmden oluşan premium seçkiyi İstanbullu izleyicilere sunmaya hazırlanıyor.



Programda öne çıkan yapımlar



ISS Uzay Kaşifleri, Uluslararası Uzay İstasyonu’na yeni bir astronot ekibinin gelişini anlatan, uzayda şimdiye kadar yapılmış en büyük prodüksiyona sahip 360 derecelik bir uzay yolculuğu. Mürettebata özel erişimle iki yıldan fazla bir sürede çekilen film, dünyanın yörüngesindeki yaşamın keyifli, meraklı ve tehlikeli anlarına samimi bir bakış sunuyor.



African Space Makers, Kenya'nın başkenti Nairobi’da başlayan yolculuk, kurmaca ve kurmaca olmayan unsurlarıyla Afrika'da yapılmış ilk etkileşimli mockumentary yapımdır. Oyuncu olarak cinsiyetinizi seçtikten sonra, göreviniz beş sanatçı/sosyal girişimci/kaykaycı aracılığıyla beş yaratıcı alanı keşfetmek. Gerçek bir şehir kahramanı olan African Space Maker olmanın ne demek olduğunu bu şekilde anlayacaksınız.



Gravity VR, Brezilyalı ve Perulu yönetmenlerden oluşan bir ekip tarafından, kaotik bir dünyada interaktif bir vahşi yolculuğu anlatan bir yapımdır. Ayaklarınızın altında hiçbir zemin olmayan gerçeküstü bir evrende duygusal ve heyecan verici bir yolculukta, 15 dakika boyunca serbest düşüşte iki yaşlı kardeşin son anlarına tanık olacaksınız.



Everest VR, Fransız-Amerikan ortak yapımı proje, dünyanın dört bir yanından insanları dünyanın zirvesine bağlayan, herkesin Sanal Gerçeklikte Everest Dağı'na tırmanmayı deneyimleyebileceği sürükleyici bir film.



Ayahuasca - Kosmik Journey, Amazon yağmur ormanlarında yerli Shipibo geleneksel şifacı tarafından yönetilen şifalı bitkiler alemlerinde bize görsel bir deneyim sunmak ve bir şamanın bizi transa geçirmesi için yönetmen ve yapımcı Jan Kounen tarafından yazıldı ve yönetildi.



Hiç bitmeyen bir tekrarda yaşıyormuş gibi hissettiniz mi? 1940'ların Sao Paulo set modelinde geçen The Line, aşk ve değişim korkusu hakkında etkileşimli bir hikaye. Film, Pedro ve Rosa adlı iki minyatür bebekten oluşan büyülü bir maketin kilidini açmanıza izin verir.



Etkinliğin partnerleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Institut français Türkiye ve Euromersive Turkey olurken; sponsorluğunu Datagate, Bysound, Virgile Film ve ODA Studios ve ev sahipliğini Müze Gazhane üstleniyor.



Programda yer alan 12 VR filmi, orijinal dillerinde (çoğunlukla İngilizce) gösterilecek ve bazılarında İngilizce altyazı bulunabilecek. Etkinlik sırasında kullanılan tüm ekipmanlar, her kullanım arasında UV ve dezenfektanlarla dezenfekte edilecek. Ücretsiz etkinliğin yaş sınırı ise 10.