Müzik kariyerine Galatasaray Lisesi'nde okuduğu yıllarda başlayan Tuna Kiremitçi, ilk müzik grubu "Kumdan Kaleler"den bugüne müzik yolculuğunu anlattı.



En büyük aşkının müzik olduğunu söyleyen Kiremitçi itiraflarda bulundu: "Aslında ben yazarlık serüvenimin böyle bir noktaya geleceğini tahmin etmiyordum. 'Kumdan Kaleler' grubu dağılınca ben biraz kendimi oyalayayım diye bir şeyler yazayım dedim. İlk romanımın bu kadar büyük ilgi göreceğini ne ben, ne yayınevim kimse tahmin etmiyordu. İlk roman çok ilgi görünce beni 'yazar' olarak tanımladığınız bir dönem geldi. Ben aslında hep müzisyen olmak istedim."

"YILDIZ TİLBE SAYESİNDE "ROCK STAR" GİBİ HİSSETTİM"



Bir süredir sanatçı dostlarıyla düetler yaptığı Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları 2 projesiyle gündemde olan sanatçı, Yıldız Tilbe ile yaptığı düetin hayatını değiştirdiğini anlattı:



"Bu şarkıdan sonra 'rock star' olmak neymiş tam olarak hissettim. Havaalanında özel tim polisleri bile gelip 'Yıldız Tilbe'yle şarkınızı dinledik, çok güzel olmuş' diye beni tebrik etmeye başlayınca daha da iyi anladım Yıldız Tilbe'nin büyüklüğünü. Teşekkürler Yıldız Tilbe."



"ATAOL BEHRAMOĞLU'NA 'SİZİN ŞİİRİNİZ SANDIĞINIZ KADAR HÜZÜNLÜ DEĞİL' DEDİM"



Kiremitçi, bestecilik serüveninin Ataol Behramoğlu'nun Bu Aşk Burada Biter şiirine yaptığı besteyle başladığını belirtti:



"Şiiri duyar duymaz etkilenmiştim. Sonrasında Ataol Bey'i aradık izin almak için. Ataol Abi sağ olsun bizi çok nazik karşıladı. 'Melodi gayet güzel Tuna'cığım ama fazla mı ritmik olmuş acaba ben bu şarkıyı daha ağır düşünmüştüm' dedi. Ben de Ataol Bey'e tarihe geçecek bir yanıt verdim 18 yaşında olmanın verdiği pervasızlıkla. 'Ataol Bey bu şiir sizin sandığınız kadar hüzünlü değil' dedim. Bir sessizlik oldu. Bana bir yıl gibi gelen. Ben konuşmaya devam ettim 'Evet, bu şiir bitmiş bir aşkı anlatıyor ama bir taraftan da yüreğinde bir çocuk ve bir Revolver'le tabancayla yeni aşklara ve kavgalara doğru atının üstünde giden cesur, yiğit bir gencin şarkısı. O yüzden de kesinlikle ölgün, bıkkın, düşük tempolu bir şarkı olmaması lazım. Bunun yaşam sevinci veren bir şarkı olması lazım, dedim. Ataol Abi de bunun üzerine 'Evet ya öyle de düşünülebilir, bu da senin yorumun, o zaman öyle kalsın' dedi. Onun yüce gönüllüğüne her zaman minnet duydum."



"MÜZİK BİRİKİMİMİ İLK AŞIK OLDUĞUM KIZA BORÇLUYUM"



"Sana Dair'i ilk aşık olduğum kıza yazdım. 14 yaşında bir kıza aşık olmuştum. İlk ele ele tutuştuğum, göz göze bakıştığım aşkımdı. O kız yüzünden de sınıfta kaldım zaten. Kızın annesi beni öğretmene şikayet etmiş, kızın annesi 'Okul Aile Birliği' başkanıydı. Ona yaranıcam diye öğretmen beni sınıfta bırakarak bana hayatımın iyiliklerinden birini yaptı. Sınıfta kaldığım o sürede ben Ankara'ya gittim. Ankara'da bir plakçıda tezgahtar olarak çalışmaya başladım. Bütün müzikal bilgi zeminim orada oluştu. Böyle de hayatıma etki etmiş bir kırık aşk hikayesi. "



"MÜSLÜM GÜRSES'LE MURATHAN MUNGAN SAYESİNDE BİR ARAYA GELDİK"



Müslüm Gürses'in Aşk Tesadüfleri Sever albümünde bir şarkısıyla yer alan Tuna Kiremitçi, bu efsane buluşma için Murathan Mungan'a müteşekkir: "Haydarpaşa Garı'nda Eskişehir trenine binmek üzere beklerken Murathan Mungan aradı "Müslüm Gürses'e böyle bir albüm yapıyoruz. Yabancı şarkılara Türkçe sözler yazıyoruz. Sen de müzisyensin, bir şarkı seç, söz yaz." dedi. Murathan Mungan çok hayran olduğum biridir. Heyecanlandım. Yemekli vagonda Rainbow'un 'Temple of the King' şarkısı aklıma geldi. Ona söz yazmaya başladım. Müslüm baba da çok güzel söyledi."