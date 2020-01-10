Tupac Shakur'un otomobiline 1.7 milyon dolar fiyat belirlendi

Rap müziğin 75 milyon albüm satan ünlü ismi Tupac Shakur'un 1996'da Las Vegas'ta silahlı saldırıya uğradığı otomobili satışa çıkarılıyor. Tupac'ın saldırıdan 6 gün sonra hayatını kaybetmesi üzerine ilk kez o dönem polis tarafından satılan ve yıllarca koleksiyoncuların arasında elden ele dolaşan araç şimdi yeniden açık artırmaya çıkarılıyor.

20 BİN DOLAR DEPOZİTO ŞARTI

Satışı organize eden şirket açık artırmaya katılmak isteyenlere 20 bin dolar depozito şartı koştu ve açılış fiyatını 1.7 milyon dolar olarak belirledi. Satış fiyatının ise bunun çok üzerine çıkması bekleniyor.

Alıcıya ise arabanın cinayetin işlendiği araç olduğunu gösteren belgelerin verileceği kaydedildi. Ayrıca araç restore edilirken Tupac'ı öldüren deliklerin tamamen kapatılmadığı ve yerlerini belli edecek çentikler de bırakıldığı belirtildi.