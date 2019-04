14 binin üzerinde objesiyle Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi olan Rahmi M. Koç Müzesi, Haslet Soyöz’ün 19 yağlıboya resminden oluşan Türk Armatörlerin Buharlı Gemileri sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sanatseverlerin ziyaretine açılan sergide, Soyöz’ün aylarca süren araştırmaları sonucunda resmettiği, hurdaya giden veya ilk jenerasyon armatörlerin vefatı nedeniye el değiştiren demir efsaneler yer alıyor. Ziyaretçiler, Türk denizci aileleri ve Türk ticari denizciliği için bir arşiv görevi gören sergiyi 12 Nisan’dan itibaren Rahmi M. Koç Müzesi’nde ziyaret edebilecek.

Çizgi hikayeleri ile hem yurt içi hem yurt dışında birçok ödül alan ressam Haslet Soyöz, ‘Türk Armatörlerinin Buharlı Gemileri’ ile ilgili olarak şunları söyledi: “Çocukluğumdan beri maketçilik ve deniz en büyük meraklarımdı. Ama deniz sadece bir merak değil, bir sevgi. Herkes gibi ben de denizi seviyorum. Deniz durağan değil ve gökyüzü bu diyalektik oluşumda denizin işbirlikçisi. Bu yüzden resimlerimde denizi betimlemeyi seviyorum. Sergideki resimler için aylar süren bir araştırma süreci geçirdim, gemilerin hikayelerini dinledim, onlarla ilgili bilgi topladım. Resmederken sadece portrelerini değil ruhlarını da yansıtmak istedim.”



Sergide yer alan gemilerden bazıları



Karşıyaka: 1920 yılında yük gemisi olarak inşa edilen gemi, ABD ve İngiltere’yi 3 farklı isimle gezdikten sonra 1949 yılında Avni Nuri Meserretçioğlu’nun sahipliğinde ‘Karşıyaka’ adıyla denizlerde boy gösteriyordu. 1958 yılında İstanbul’da söküldü.

Filyos: 1901 Almanya Bremen’de bulunan A.G. Weser Tersanesi’nde yük gemisi olarak inşa edilen gemi, ‘Diana’ adıyla kızaktan indi. 1954 yılında Mehmet Tahsin Cerrahoğlu firması tarafından satın alınan yük gemisi ‘Karabük’ adıyla denizleri arşınlarken 1954 yılında Cerrehoğulları Umumi Nakliyat Vapurculuk ve Ticaret A.Ş tarafından satın alınarak ‘Filyos’ adıyla hayatına devam etti. 1962 yılında dizel motora sahip olan gemi, 1975 yılında Selim Onur ve Rıza Batuk firmasına satıldı. 1983 yılında İstanbul’da söküldü.

Meserret: 1920 yılında S. Shilds İngiltere J. Read&Sons Ltd. Tersanesi’nde yük gemisi olarak inşa edilen gemiye, The Shipping Controller tarafından ‘Wan Gannet’ adı verildi. 1920-1937 yılları arasında İngiltere’de ‘Trewyn’, 1937-1940 yılları arasında Almanya’da ‘Moni Ricmers’, 1940-1948 yılları arasında Hollanda’da ‘Salondo’ olarak hayatına devam eden gemi, 1948 yılında Türkiye’ye geldi. Avni Nuri Meserretcioğlu tarafından satın alınan geminin adı “Meserret“ olarak değiştirildi. 1959 yılında Deniz Nakliyat ve Ticaret A.Ş satın alınca adı ‘Y. Meserret’ oldu.



Rahmi M. Koç Müzesi hakkında:



Rahmi M. Koç Müzesi Türkiye'nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan ilk ve tek sanayi müzesidir. 14 binin üzerinde objeden oluşan koleksiyonu, çocuklara yönelik eğitimleri ve atölyeleri ile kültür ve eğlenceyi bir arada sunabilen tek adres olan Rahmi M. Koç Müzesi Mustafa V. Koç/Lengerhane binası ve Hasköy Tersanesi olmak üzere iki tarihi bina ile hali hazırda 11 bin 250 m2'lik kapalı alana ve yaklaşık 17 bin metrekarelik açık alana sahiptir.



Denizaltı gezisinden, nostaljik tren turuna, uçaklardan klasik otomobillere kadar tarihin tüm detayları arasında gezintiye çıkma fırsatı sunan Rahmi M. Koç Müzesi’nde ziyaretçiler, Fenerbahçe Vapuru Büfesi, Coca Cola Büfesi, Demlik Kafe, Café du Levant ve Halat by Divan’da yemek yiyebilir. Rahmi M. Koç Müzesi, pazartesi hariç her gün, hafta içi 09.30-17.00, hafta sonu ve resmi tatillerde ise (1 Ekim - 31 Mart) 09:30-18:00 (1 Nisan - 30 Eylül) 09:30-19:00 saatlerinde ziyaret edilebilir. Müzeye giriş ücreti yetişkinler için 18 TL, öğrenciler için 7 TL’dir.