Türk Dilleri Vikimaratonu başladı

İlk defa düzenlenen Türk Dilleri Vikimaratonu, 1 - 30 Haziran 2020 tarihleri arasında devam edecek. Türkçe konuşan bütün internet kullanıcıları, bu proje kapsamında Türkçe Vikipedi'ye içerik üreterek katkı verebilir.

Yarışma, Vikipedi'nin çatı kuruluşu olan Wikimedia Vakfı'nın projelerine Türk dillerinde katkı veren gönüllülerin oluşturduğu Türk Dilleri Wikimedia Kullanıcı Grubu tarafından düzenlendi. 2019 yılı sonunda kurulan topluluğun ilk faaliyeti olan bu yarışmaya Azerice, Başkurtça, Kazakça, Özbekçe, Tatarca, Tuvaca, Türkçe ve Yakutça Vikipedi topluluklarının yanı sıra destek vermek üzere Rumence, Ukraynaca, İtalyanca Vikipedileri de katıldı.

Wikimedia Topluluğu Kullanıcı Grubu Türkiye (WMTR) üyeleri, yarışmanın katılımcısı ülkelerden vikipedistlerin, diğer Vikipedi dil sürümlerinde kendi ülkeleri ile ilgili olarak oluşturulmasını istedikleri konuların birer listesini hazırladıklarını belirtti.

"Türkçe Vikipedi’ye katkı verecek olanlar, bu listelerdeki maddeler üzerine çalışabilecekleri gibi katılımcı ülkelerle ilgili kendi bilgi sahibi oldukları herhangi bir konuda maddeler oluşturup geliştirerek veya görseller ekleyerek katkı verebilirler” diyen WMTR üyeleri , Vikipedi’ye eklenecek her bilginin mutlaka yazılı kaynağa dayanması gerektiğini hatırlattılar.

Yarışma, 30 Haziran 2020’de sona erecek ve katılımcıların katkıları puanlanarak en yüksek puanı alan üç yarışmacı ödüllendirilecek.