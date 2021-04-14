Türk dizileri dünyaya açılıyor

Türkiye dışında, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara yönelik hazırlanan abonelik sistemiyle hayata geçirilen yeni dijital platform Dramax, yayın hayatına başladı.



Yayınlandığı tarihlerde reyting rekorları kıran Türk dizilerini tek bir platform üzerinden tüm dünyadaki erişime sunmayı amaçlayan platform, 5 bin saatten fazla dizi içeriği ile yayın hayatına başladı.



Tüm yapımları İspanyolca ve Arapça dublajlı versiyonlarıyla yayınlayan platform, önümüzdeki dönemde Rusça, Urduca ve İngilizce başta olmak üzere yeni dil seçenekleri de yüklemeyi hedefliyor.



Dramax'ta tekil ve aile paketi olarak iki ayrı üyelik seçeneği bulunuyor. Tekil paket 4,99 dolar, aile paketi 8,99 dolar olarak kullanıcılara sunuluyor. Kullanıcılar, ilk üyeliklerde bir hafta ücretsiz deneme üyeliğinden yararlanabiliyor.



NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun