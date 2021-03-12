Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Günday hayatını kaybetti (Ahmet Günday kimdir?)

TRT sanatçısı ve Türk Halk Müziği’nin başarılı ismi Ahmet Günday, karaciğer rahatsızlığı nedeni ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki Ahmet Günday kimdir? İşte Ahmet Günday’ın merak edilen hayatı…

12.03.2021 - 14:43

Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Günday hayatını kaybetti (Ahmet Günday kimdir?)

İlişkili Haberler

Usta sanatçı Rasim Öztekin'e veda

Usta sanatçı Rasim Öztekin'e veda

Demet Akbağ'dan Rasim Öztekin açıklaması: Ameliyatı ihmal etmiş

Demet Akbağ'dan Rasim Öztekin açıklaması: Ameliyatı ihmal etmiş

Bir süredir karaciğer rahatsızlığı nedeni ile hastanede tedavi gören Türk Halk Müziği’nin usta sanatçısı Ahmet Günday, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Ahmet Günday, memleketi Fethiye’de son yolculuğuna uğurlanacak.

Ahmet Günday 1944 yılında Fethiye’de dünyaya geldi. Buca Eğitim Fakültesi Müzik Bölümünü bitiren Ahmet Günday, Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı’nda öğretim görevlisi oldu.

1966 yılında girdiği İzmir Radyosundan Halk Müziği Sanatçısı olarak emekli olan usta isim, ilerleyen yıllarda da müzik çalışmlarına devam etmiştir. TRT Repertuarına giren birçok yore türküsünün derleyicisi ve kaynak kişisi olan Ahmet Günday, evli ve iki çok babasıdır.

Müzisyen, akademisyen ve araştırmacı olan Ahmet Günday, doksana yakın derleme çalışması vardır. Sanat yaşamı boyunca yüzlerce öğrenci yetiştirmiştir. Kaset ve plaklarının yanı sıra, “Bağlama Metodu”, “Türküler ve Öyküleri” ve “Dünden Bugüne Fethiye” adlı yazılı eserleri bıraktı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...