Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Günday hayatını kaybetti (Ahmet Günday kimdir?)

Bir süredir karaciğer rahatsızlığı nedeni ile hastanede tedavi gören Türk Halk Müziği’nin usta sanatçısı Ahmet Günday, 77 yaşında hayatını kaybetti.



Ahmet Günday, memleketi Fethiye’de son yolculuğuna uğurlanacak.

Ahmet Günday 1944 yılında Fethiye’de dünyaya geldi. Buca Eğitim Fakültesi Müzik Bölümünü bitiren Ahmet Günday, Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı’nda öğretim görevlisi oldu.

1966 yılında girdiği İzmir Radyosundan Halk Müziği Sanatçısı olarak emekli olan usta isim, ilerleyen yıllarda da müzik çalışmlarına devam etmiştir. TRT Repertuarına giren birçok yore türküsünün derleyicisi ve kaynak kişisi olan Ahmet Günday, evli ve iki çok babasıdır.



Müzisyen, akademisyen ve araştırmacı olan Ahmet Günday, doksana yakın derleme çalışması vardır. Sanat yaşamı boyunca yüzlerce öğrenci yetiştirmiştir. Kaset ve plaklarının yanı sıra, “Bağlama Metodu”, “Türküler ve Öyküleri” ve “Dünden Bugüne Fethiye” adlı yazılı eserleri bıraktı.

