Can Ulkay’ın yönettiği, Gürkan Tanyaş’ın senaryosunu yazdığı, yaşanmış bir hikayeden esinlenilerek sinemaya uyarlanan Türk İşi Dondurma filmi Ali Atay, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu ve Will Thorp gibi yerli ve yabancı yıldızları bir araya getiriyor. Dram ve komedi öğelerini dengeli bir şekilde harmanlayan filmin duygusunu yansıtan afiş yayınlandı.



Sanat, eğlence ve iletişim dünyası için yüzlerce film ve dizi afişi, müzik albümü, kitap kapağı ve logo tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çeken başarılı tasarımcı Emre Erdem ve 70x100 ekibinin tasarladığı Türk İşi Dondurma’nın nihai afişi, 12 ayrı alternatif arasından seçildi.



AFİŞTEKİ HER RENGİN AYRI BİR ANLAMI VAR



Afişte oyuncular dönemin Avustralya'sında kullanılan etkileyici kostümleriyle yer alırken savaşın acımasızlığını anlatan çatışma sahneleri de izleyicin dikkatini çekecek şekilde afişe konumlandırıldı. Afiş için turkuaz, sarı ve kırmızı tonlu bir renk skalası tercih eden Emre Erdem; “Turkuaz, filmin baş rollerinde yer alan Türkleri temsil ederken sarı tonlar Avustralya coğrafyasını, kırmızı ise filmin dram öğelerini tanımlıyor. Filmin en önemli karakterlerinden birisi olan dondurma arabası afişteki yerini al Türk bayrağı ile birlikte aldı” diyerek afişte kullanılan öğeleri anlattı.



İki kafadarın gurbette, memleketlerinden binlerce kilometre ötede verdikleri yaşam mücadelesini merkeze alan film, bu sırada Osmanlı İmparatorluğu’nun girmek zorunda kaldığı 1. Dünya Savaşı’na milliyetçi duygularla destek olabilmek için çırpınışlarına odaklanıyor. Sarsıcı konusuyla savaşın en acı yüzünün altını çizen Türk İşi Dondurma, Mehmet ve Ali’nin birbirleriyle ve dillerini az bildikleri yabancı bir diyarda çevreleriyle ilişkilerine mizah ögeleri de katmayı ihmal etmiyor.



15 MART'TA VİZYONDA



Ayla’nın yönetmeni Can Ulkay’ın yönettiği, Fahir Atakoğlu’nun müziklerini yaptığı filmde Ali Atay, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu ile birlikte Will Thorpe başrolleri paylaşırken, oyuncu kadrosunda Caner Kurtaran, Marleen Mathews, Tristan Alexander, James Farley, Alma Terziç, Carl Warthon bulunuyor. Dijital Sanatlar’ın yapımcılığını üstlendiği Türk İşi Dondurma, 15 Mart’ta CGV Mars Dağıtım aracılığıyla vizyonda.