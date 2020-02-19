Türk piyanistler Berlin Filarmoni Salonu'nda

Ünlü piyanistler Kandemir Basmacıoğlu, Muhiddin Dürrüoğlu, Emre Elivar, Salih Can Gevrek ve Yunus Tuncalı dünyanın pek çok ülkesinde kutlanan Beethoven’ın doğumunun 250. yılı etkinlikleri çerçevesinde, 22 Şubat'ta, dünyanın en prestijli konser mekanlarından Berlin Filarmoni Orkestrası’nın Kammermusiksaal salonunda konser verecek.



Türkiye'nin farklı kuşaklarındaki başarılı virtüözleri bir araya getiren “Sonatların Ötesinde/ Jenseits der Sonaten” projesi Berlin Yunus Emre Enstitüsü desteği ve işbirliğiyle Artisan Organizasyon tarafından gerçekleşiyor.