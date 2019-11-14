Türk sineması Hollywood'un kalbinde

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ve Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği iş birliğinde düzenlenen Hollywood Türk Filmleri Festivali başladı.

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Kovan filmi

TÜRKİYE'NİN OSCAR ADAYI 

Kübra Kip: Bağlılık Aslı'nın çok incelikli bir senaryosu var

Kübra Kip: Bağlılık Aslı'nın çok incelikli bir senaryosu var

ABD'nin Los Angeles şehrinde bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen festivalin başlangıcı, Harmony Gold Theater'da yapıldı.

Festivalin ilk gününde Ahmet Katıksız'ın "Benim İçin Şampiyon" ve Banu Sıvacı'nın Güvercin filmleri sinemaseverlerle buluştu.

Türkiye'nin ve Türk sinemasının imajına küresel ölçekte katkı sağlamayı hedefleyen festival kapsamında ayrıca Semih Kaplanoğlu'nun Bağlılık Aslı, Burak Çevik'in Aidiyet ve Eylem Kaftan'ın Kovan filmi gösterilecek.

"2. Hollywood Türk Filmleri Festivali"nin kapanış galası, ABD sinema sektörünün önemli isimlerinin yanı sıra 30'dan fazla Oscar Akademi ve Golden Globe üyesinin katılımıyla 15 Kasım'da yapılacak.

Kırmızı halı seremonisi ile başlayacak gala gecesinde, Türkiye'nin 92'nci Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak belirlenen "Bağlılık Aslı" filminin gösterimi yapılacak. Gösterime yönetmen Semih Kaplanoğlu ve filmin başrol oyuncusu Kübra Kip katılacak.

BAĞLILIK ASLI FRAGMANI 

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