Türk sinemasının 'Güdük Necmi'si Halit Akçatepe vefatının 4. yılında anılıyor

Yeşilçam'ın gülen ve güldüren yüzü, Hababam Sınıfı'nın Güdük Necmi'si, Süt Kardeşler'in Ramazan'ı Halit Akçatepe, vefatının 4'üncü yılında anılıyor.



Hababam Sınıfı filmlerinde "Paşa Nuri" tiplemesini canlandıran Sıtkı Akçatepe ile Yeşilçam filmlerinde "anne" rolünü başarıyla üstlenen Leman Akçatepe'nin oğlu olan Akçatepe, 1 Ocak 1938'de İstanbul'da dünyaya geldi.



İki ağabeyi olan Akçatepe, 1942'de henüz 5 yaşındayken Nasreddin Hoca Düğünde filminde rol alarak, oyunculuğa adım attı.



Daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü'ne giren sanatçı, 15 yaşına kadar 40'a yakın yapımda çocuk oyuncu olarak yer aldı.



PROFESYONEL OYUNCULUĞA 1960'TA BAŞLADI

Halit Akçatepe, ilk eğitimini Yeşilköy Pansiyonlu İlkokulu ve Refik Halit Karay Mektebi'nde aldı. Ailesi tarafından oyuncu olması istenmeyen ünlü sanatçı, Saint Benoit Fransız Lisesi'nde öğrenim gördükten sonra babasını kırmamak için Sultanahmet İktisat ve Ticaret Akademisi'nde bir yıl okudu.



Akademideki eğitimini bitirmeden yedek subay olarak vatani görevini tamamlayan Akçatepe, askerden döndükten sonra hukuk fakültesinde 2 sene eğitim aldı.



Başarılı oyuncu, derslere girmek yerine üniversitenin Talebe Birliğinde gençlik tiyatrosuna yazıldı ve birçok oyunda amatör oyuncu olarak yer aldı.



Daha sonra Muammer Karaca Tiyatrosu'nun oyuncu kadrosuna giren Akçatepe, aynı yıllarda edebiyat fakültesinin sosyal antropoloji bölümüne başladı.



Akçatepe, profesyonel anlamda tiyatro oyunculuğuna 1960'ta Sel adlı piyesle adım attı.



Devekuşu Kabare'de de oynayan sanatçı, usta isimler Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kemal Sunal ile çalıştı.



Halit Akçatepe, Sadık Şendil'in kendisini ikna etmesiyle Bir Varmış Bir Yokmuş adlı filmle adım attığı Yeşilçam'a ilişkin bir röportajında şunları söylemişti:



"O zamanlar tiyatrodan başka bir şey düşünemezdim. Sanki dünyada bir ben, bir de tiyatro vardı. Başka bir sanat dalı olamazdı. Profesyonel olarak ilk defa 'Oda Tiyatrosu 4'te 'Sel' piyesiyle sahneye çıktım. Yıl 1960... Bugüne kadar 16 ayrı tiyatroda, 43 piyeste rol aldım. Benim kadar çok tiyatro değiştiren artist yok gibidir. Ama ne yapayım huyum böyle. En ufak bir rahatsızlık, anlaşmazlık gördüğüm an oradan kaçarım."



ERTEM EĞİLMEZ FİLMLERİNİN ARANAN YÜZÜ OLDU

Memduh Ün'ün yönettiği 1971 yapımı Üç Arkadaş filminde Kadir İnanır ve Hülya Koçyiğit'le oynayan sanatçının yolu, aynı yıllarda Ertem Eğilmez'le kesişti. Sırasıyla Beyoğlu Güzeli, Üç Sevgili, Sev Kardeşim, Tatlı Dillim, Köyden İndim Şehre, Mavi Boncuk ve Ah Nerede isimli yapımlarda yan rollerde oynayan sanatçının bu filmlerdeki tiplemeleri de izleyiciler tarafından oldukça beğenildi.



Usta sanatçı, 1962'de evlenip 1981'de boşandığı Tülin hanımdan olan kızları Itır ve Ebru ile oynadığı 1972 yapımı Tatlı Dillim filmiyle büyük bir çıkış yakaladı, Ertem Eğilmez filmlerinin aranan yüzü oldu.



Akçatepe, 8 Nisan 1972'de Ses Dergisi'ne verdiği bir demeçte, "Yıllar boyu bir aptal aşık gibi tiyatroya sarılmışım. Şimdi ise bir sinemanın var olduğunu biliyorum, öğrendim. Bundan sonraki çabam sinemada bir Halit Akçatepe'nin var olduğunu ispat etmek olacak. Çalışmam, çok çalışmam gerekiyor ama ben bu uğraşta galip geleceğimi, biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.



Rıfat Ilgaz'ın romanından uyarlanan, Umur Bugay'ın senaryosunu yazdığı 1975 yapımı Ertem Eğilmez filmi Hababam Sınıfı'nda "Güdük Necmi" karakterini canlandıran sanatçı, bu filmdeki rolünün ardından unutulmaz isimler arasına girdi.



Usta oyuncu, Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan ve Kemal Sunal'ın da aralarında yer aldığı Arzu Film'den ayrılarak, Genco Erkal'ın Dostlar Tiyatrosu'na başladı.



Halit Akçatepe, 1990'lı yıllardan itibaren, Şaban Askerde, Kaygısızlar, Yazlıkçılar ve Bizimkiler adlı televizyon dizilerine imza attı.



ALTIN PORTAKAL YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ'NÜ ALDI

Sanatçı, 2011'de Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne Mehmet Dinler, Tuncel Kurtiz, Perran Kutman ve Engin Çağlar ile değer görüldü.



Babam Sınıfta Kaldı isimli 2013'te çekimleri başlayan televizyon dizi için Cem Davran, Melis Tüzüngüç, Defne Samyeli ve Mesut Yar'la kamera karşısına geçen sanatçı, 2014'te Karaman'ın Koyunu adlı sinema filminde oynadı.



Akçatepe, Şaban Pabucu Yarım, Gurbetçi Şaban ve Şoför Memet filmlerinin senaryolarına da imza attı.



Genellikle duygusal komedilerde karakter rolleri canlandıran sanatçı, yarım asrı geçkin sanat hayatında 70'ten fazla sinema filmi, birçok tiyatro oyunu ve reklamda rol aldı.



Canlandırdığı unutulmaz karakterlerle Türk seyircisinin gönlünde taht kuran Halit Akçatepe, kalp yetmezliği sonucu, İstanbul'da 79 yaşındayken 31 Mart 2017'de vefat etti. Sanatçının naaşı, Üsküdar Şakirin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.



"TÜRK HALKI BİZİ SEVİYOR, SAYIYOR VE HATIRLIYOR"

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Uyandıran, bir röportajında, Akçatepe’nin içinde bulunduğu işlere renk kattığını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulunmuştu:



"Büyük bir enerjiydi. Hababam Sınıfı filmine kattığı neşeyi Bizimkiler dizisinde de bizimle paylaşan usta oyuncu Halit Akçatepe'ye Allah’tan rahmet diliyorum. Ölmek insanın doğasında var ancak geride kalan güzellikler hatırlandıkça gülüyoruz da ağlıyoruz da. Halit gibi, rahmetli Kemal Sunal gibi, Tarık Akan gibi hatırlanmak güzel bir ömür geçirdiğinizin sağlamasıdır. Şunu söylemekte yarar görüyorum; bizler rol yapmaktan çok anı yaşadık. Bu yüzden yaşadıklarımızı yaşattığımız için Türk halkı bizi seviyor, sayıyor ve hatırlıyor. Onlara minnettarız."



Akçatepe'nin oynadığı yapımlardan bazıları şöyle:



Leyla ile Mecnun, Geniş Aile, Aile Reisi, Vurgun, Yalan Dünya, Hakkını Helal Et, Sevda Çiçeği, Hababam Sınıfı Üç Buçuk, Cumbadan Rumbaya, Mühim Olan Aşkımız, Hababam Sınıfı Askerde, Avrupa Yakası, Yeşilçam Denizi, Hababam Sınıfı Merhaba, En Son Babalar Duyar, Tersine Dünya, Şaban ile Şirin, Şaban Askerde, Bizimkiler, Şaban Pabucu Yarım, Renkli Dünyalar, Dokunmayın Şabanıma, Hababam Sınıfı Tatilde, Bülbül Ailesi, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Süt Kardeşler, Lüküs Hayat, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Hababam Sınıfı, Ah Nerede, Köyden İndim Şehire, Mavi Boncuk, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Sev Kardeşim, Bir Varmış Bir Yokmuş, Nasreddin Hoca Düğünde.