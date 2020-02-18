Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı Tomris'in hikayesi beyazperdede

Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı Tomris Hatun’un hayatını beyazperdeye taşıyan Kazakistan yapımı Tomris filmi 10 Nisan'da vizyona giriyor.

Vizyon yolculuğuna Kazakistan’da başlayıp gişede büyük başarı elde eden, bu yıl Altın Küre’de “Yabancı Dilde Film” kategorisinde yarışma listesine giren Tomris'in yönetmenliğini Akan Satayev üstlenirken, başrolde Almira Tursyn yer alıyor.

Milattan önce 6. yüzyılda, her Türk kadını gibi, çocukluğundan itibaren ata çok iyi binen, kılıç kullanan, ok ve yayda usta olan Tomris, eşi ölünce kaderinden kaçamaz. Koskoca bir devletin başına geçer ve olaylar hızla gelişir.

TOMRİS ASLINDA BİR PSİKOLOG



Yönetmen Satayev, Tomris Hatun’un hayatını anlatan filmin kast çalışmaları sırasında, Tomris Hatun rolü için istediği oyuncuyu bir türlü bulamayınca aramaları genişletir. 15 bin kişi arasından, aslında bir psikolog olan Almira Tursyn’i bu önemli rolde kameraların karşısına geçirir. At binme, ok atma, kılıç ve bıçak kullanma, dövüş dersleriyle birlikte oyuncu koçundan da dersler alan Tursyn, ilk oyunculuk denemesinin hakkını vermek için aylarca hazırlanır.



Sonuç olarak, MÖ 6. yüzyılda, dönemin en güçlü devletlerinden Pers İmparatorluğu’nu yenerek çok büyük bir başarı elde eden İskit-Saka Türklerinin başkomutanı Tomris Hatun’a yakışır bir karakter ortaya çıkartır.

