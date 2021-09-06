Türk Tiyatrosu oyunları 7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nde seyirciyle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Almanya Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının destek verdiği festivalde, "Plastik Aşklar", "Bir Garip Orhan Veli" ve "Kürk Mantolu Madonna" oyunları Volksbühne Frankfurt'ta sahnelendi.



Plastik Aşklar'da usta oyuncu Oya Başar ile oyuncu Begüm Birgören aynı sahneyi paylaştı.



Sabahattin Ali'nin en çok bilinen eserlerinden "Kürk Mantolu Madonna"nın tiyatro uyarlanması ise Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelendi.



Yönetmenliğini Uğur Çınar'ın üstlendiği oyunda, Mustafa Murat Latifoğlu, Semih Algül, Dicle Çiçek, Eylül Aldanmaz ve Şükran Poyrazlı rol aldı.



Reha Özcan Kumpanyası'nın tek kişilik oyunu "Bir Garip Orhan Veli"de ise usta oyuncu Reha Özcan seyirci karşısına çıktı.



Ayrıca Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğunda oyuncuların da katıldığı bir resepsiyon düzenlendi.



Başkonsolos Erdem Tunçer'in ev sahipliği yaptığı resepsiyona oyuncular Selçuk Yöntem, Oya Başar, Ayşenil Şamlıoğlu, Begüm Birgören, İpek Erdem, Umut Kırca, Çiğdem Spickerman, Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu, 1001 Sanat Genel Sanat Yönetmeni Kerem Yılmaz, Yönetmen Hilal Saral, ve seslendirme sanatçısı, yazar Yekta Kopan ile programcı, yazar Nur Onur katıldı.



Festival, 7 Eylül'de sona erecek.