Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter 91 yaşında hayatını kaybetti

Tiyatronun usta ismi Yıldız Kenter, 91 yaşında İstanbul'da hayata gözlerini yumdu.

Ünlü tiyatrocu, akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

Evinde fenalaşan Yıldız Kenter, Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Doktorların müdahalesi yeterli olmadı, ünlü tiyatrocu 17 Kasım Pazar günü saat 19.00 sıralarında hayata veda etti.



Yıldız Kenter için önce Kenter Tiyatrosu'nda bir tören yapılacak. Kenter'in naaşının 19 Kasım Salı günü toprağa verilmesi planlanıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında yaşamını yitiren ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter için taziye mesajı paylaştı.



Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli tiyatro sanatçımız Yıldız Kenter'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, Cumhurbaşkan Erdoğan, Kenter'in kızı Leyla Kenter'i arayarak taziyelerini iletti.



İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter ile gerçekleştirdiği görüşmede, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.



KILIÇDAROĞLU: DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kenter'in vefatı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.



Kemal Kılıçdaroğlu, "Türk tiyatrosunun usta ismi Kenter'in vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kenter'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY: GÜLE GÜLE BÜYÜK USTA



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçı Yıldız Kenter'in vefatı dolayısıyla, sosyal medya üzerinden üzüntüsünü paylaştı.



Twitter'da Kenter'in siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşan Bakan Ersoy, "Güle güle büyük usta. Ruhun şad olsun. Seni unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ İSİMLER HASTANEYE GELDİ



Kenter'in saat 19.00 sıralarından hayatını kaybetmesinin ardından ünlü isimler hastaneye gelmeye başladı. Hastaneye ilk gelen isimler Müjdat Gezen ve Mustafa Alabora oldu. Hastaneye gelerek aileye başsağlığı dileyen usta ismiler, hastane çıkışında açıklamalarda bulundu.



MÜJDAT GEZEN: 58 YILDIR BERABERİZ



Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Müjdat Gezen, Kenter'le 58 yıldır tanışık olduklarını belirterek, “Böyle zamanlarda konuşulacak sözcükler azdır ve klasiktir, üzgünüz diye. Mustafa Alabora ile benim hayatımdaki yeri çok farklı. Çünkü gencecik bir kızken bizim okulumuza öğretmen olarak Ankara'dan geldi. Aşağı yukarı 58 yıl oldu. 58 yıldır beraberliğimiz sürdü. Çok üzgünüm ya, konuşamıyorum. Ben de çok anıları var, benim tiyatronun içinde iki salon var, bir tanesi Yıldız Kenter Salonu, geçen sene Mustafa, o, ben kutlama yaptık evinde. Onun 91'inci yaşını kutladık. Benim üzerimde çok emeği vardır. İçim çok buruk, çünkü her hafta telefonla konuşuyordum onunla, iki haftadır konuşamıyordum. Görüşüyorduk biz. Doğum gününde beraberdik. Mustafa, o, ben birlikte çekilmiş fotoğraflarımız var. Şuuru yerindeydi, herkesi hatırlıyordu. Eğlendi. Geçen sene bu zamanlardı. Ama onu kaybetmek, Türk Tiyatrosu için değil, bütün dünya için çok önemli bir sanatçıydı. Yabancı dilde oyunlar oynamış bizim sanatçılarımız var ama Yıldız Kenter'in durumu başkaydı. Kilyos'taki Müşfik abinin, erkek kardeşinin bulunduğu mezarlığa gömerken çok acı çekeceğiz. Ben Kilyos'ta oturuyordum, beraberdik Yıldız Hocayla. Şimdi onu oraya götürmek çok ağır geliyor. Anlatamayacağım kadar ağır geliyor. Bizim üzerimizde çok emeği vardır. Emek çok kutsaldır. Onu unutmayacağız" dedi.



MUSTAFA ALABORA: DÜNYA ÇAPINDA BİR OYUNCUYDU



Mustafa Alabora ise, “Müjdat kadar eski bir tanıdığım ama benim bir farkım var. Ben onun tiyatrosunda 4 sene oynadım. Ne denilebilir ki? Sadece şu denilebilir: Her insan yaşamı boyunca keşke topluma bu kadar faydalı olabilse. Nasıl bir oyuncu olduğunu söylemek bizim haddimiz değil, dünya çapında bir oyuncuydu. Birçok ödülü var" diye konuştu.



YILDIZ KENTER KİMDİR?



91 yaşında yaşamını yitiren Yıldız Kenter, çok sayıda tiyatro oyunu, film ve dizide rol aldı. Sanatçı Kenter, 1928'de İstanbul'da dünyaya geldi. Asıl adı Ayşe Yıldız olan Kenter, İngiliz kökenli Olga Cynthia (Nadide) ile Ahmet Naci Bey'in çocuğu olarak dünyaya geldi. Ablası Güner, ağabeyleri Nedim ve Mahmut ile küçük kardeşi Müşfik'ten oluşan 7 kişilik bir ailede büyüyen Kenter, Ankara Devlet Konservatuvarını bitirdikten sonra, Ankara Devlet Tiyatrosunda çalıştı.

Kenter, ABD ve İngiltere'de oyunculuk öğretiminde yeni teknikler üzerine de çalışmalar yaptı. Usta sanatçı, 1956-1959'da çalıştığı Devlet Tiyatrosundan ayrıldıktan sonra bir yıl Muhsin Ertuğrul ile çalıştı, daha sonra kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör ile Kent Oyuncuları topluluğunu kurdu.



Ankara Devlet Konservatuvarı, İstanbul Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde bölüm başkanlığı da yapan usta sanatçı, üç kez Altın Portakal ödülünün sahibi oldu.



Sanatçı ayrıca, Sovyetler Birliği, ABD, İngiltere, Almanya, Hollanda, Danimarka, Kanada, Yugoslavya ve Kıbrıs'ta İngilizce ve Türkçe oyunlar sergiledi.



Shakespeare, Çehov, Brecht, Inoesco, Pinter, Albee, Tenessee Williams, Alan Ayckbourn, Arthur Miller, Brian Freil, Neil Simon, Athol Fugard, Sergey Kokovkin gibi uluslararası yazarların yanı sıra Melih Cevdet Anday, Necati Cumalı, Güner Sümer, Adalet Ağaoğlu, Zeki Özturanlı, Güngör Dilmen, Muzaffer İzgü'nün oyunlarını da sahneye koyan Kenter, 1981’de "Devlet Sanatçısı" unvanı aldı.



Yıldız Kenter, kariyeri boyunca ulusal ve uluslararası birçok festivalde "En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazanırken, 1995'te Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tiyatro sanatına katkılarından ötürü Onur Ödülü'ne layık görüldü. Sanatçı ayrıca, 1998'de Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür ve Sanat Ödülü, 1999 ve 2000'de Afife En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.



Kariyeri boyunca 100'den fazla tiyatro oyunu, film ve dizide rol alan usta sanatçı, yaşamı boyunca sahnelediği roller ve sahneye koyduğu eserlerdeki başarısıyla dikkati çekti.

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