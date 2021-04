Türkçe pop müzikte tüm zamanların en çok dinlenen sanatçı ve şarkıları açıklandı

2014 yılından bugüne Türkiye’deki kullanıcıların dinleme verilerine göre, Spotify’da tüm zamanların en çok dinlenen kadın sanatçısı Sezen Aksu, erkek sanatçısı ise alternatif popu temsil eden, son yılların yükselen ismi Emir Can İğrek oldu.

Tüm zamanların en çok dinlenen sanatçı listelerinde Mustafa Sandal, Kenan Doğulu, Sertab Erener, Yıldız Tilbe gibi yıllara meydan okuyan isimlerin yanı sıra, Bilal Sonses, Buray, Zeynep Bastık gibi son yılların öne çıkan Türkçe pop sanatçıları da var.

EN ÇOK DİNLENEN ERKEK SANATÇILAR



1. Emir Can İğrek

2. Tarkan

3. Mabel Matiz

4. Yalın

5. Kenan Doğulu

6. Buray

7. Gökhan Türkmen

8. Oğuzhan Koç

9. Bilal Sonses

10. Mustafa Sandal



EN ÇOK DİNLENEN KADIN SANATÇILAR



1. Sezen Aksu

2. Sıla

3. Zeynep Bastık

4. Sertab Erener

5. Hande Yener

6. Gülşen

7. Göksel

8. Yıldız Tilbe

9. Demet Akalın

10. Nil Karaibrahimgil



EN ÇOK DİNLENEN TÜRKÇE POP ŞARKILAR



1. Emir Can İğrek - Nalan

2. Feride Hilal Akın - Yok Yok

3. Zeynep Bastık - Uslanmıyor bu

4. Didomido, Eglo G - Nimet

5. Reynmen - Leila

6. Gülşen - Bir İhtimal Biliyorum

7. Sertab Erener - Olsun

8. Aleyna Tilki - Nasılsın Aşkta?

9. Sezen Aksu – Ben De Yoluma Giderim

10. Tuğkan - Kusura Bakma



ÇALMA LİSTELERİNE EN ÇOK EKLENEN TÜRKÇE POP ŞARKILAR



1. Tuğkan - Kusura Bakma

2. Didomido, Eglo G - Nimet

3. Sezen Aksu - Ben De Yoluma Giderim

4. Sertab Erener - Olsun

5. Emir Can İğrek - Nalan

6. Ece Mumay - Galaksi

7. Zeynep Bastık - Uslanmıyor bu

8. Serdar Ortaç – Mesafe

9. Oğuzhan Koç – Kendime Sardım

10. Reynmen - Melek