Türkçe trap şarkıcısı Lil Zey ile Metth'in yeni düeti: Marina

Başarılı single serisini sürdüren trap müziğin yeni sesi Lil Zey, beklenen Metth düeti Marina ile dinleyicilerinin karşısına çıktı.



RedKeys Music ile yayınlanan Ötede Dur ve Yolumuz Yol Değil ile müzikseverlerden tam not alan ve kısa sürede çok sevilen parçalara imza atan başarılı kadın vokal, Marina şarkısıyla, Güney Latin Amerika ezgilerini, 80’lerin tınısıyla buluşturdu.

Metth’in Lil Zey’e düette eşlik ettiği başarılı çalışma Marina’nın prodüksiyonu Berkin “lll” Laleli ve Muerte Beatz’in ortak çalışması olup, mix işlemleri Can Paşa ve mastering işlemleri ise Barry Allen (Khontkar) tarafından yapıldı.

Kapak fotoğraflarının Mustafa İlkay Tapik tarafından çekildiği single’ın görsel tasarımları Onurcan Erdem imzası taşıyor.