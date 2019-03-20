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Çağdaş Türk resim sanatının önemli dallarından olan Özgün Baskı Resim sanatının iyi örneklerinden bir seçkinin sergileneceği ‘Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi’, 26 Mart Salı günü, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda ziyarete açılacak.

Metal gravür, serigrafi, yüksek baskı teknikleri kullanılarak üretilen eserlerin sergileneceği sergi, hafta içi 10.00-12.00 saatleri arasında 9 Nisan’a kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sanatçıların özgün olarak tasarlandığı her bir eser Kıbrıs Modern Sanat Müzesi envanterine katılacak.