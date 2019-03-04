İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Önemli olan Türk sinemasının dünyada gelişmesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada, turizmde Türkiye'yi öne çıkartan kazı alanları ve ören yerleri gibi kültürel mekanlar olduğunu ifade etti.



Bakanlığa bağlı 153 kazı ve ören yeri olduğunu belirten Ersoy, bu kazıların 31'inin yabancı, 122'sinin yerli kazı başkanları tarafından yapıldığını kaydetti. Ersoy, "Buralarda en büyük sıkıntımız bunların çok büyük bölümünün her yıl 45 ya da 60 günlük sürelerde kazılıp sonra bir dahaki sezona kadar beklenmesiydi." diye konuştu.



Müzelerle ilgili de çeşitli çalışmalarının olduğunu aktaran Ersoy, şunları kaydetti: "Maalesef Türkiye’ye giriş yapan turistlerin müze ziyaret etme oranı Avrupa’nın yarısı oranında. Biz bu oranı en azından Avrupa oranına getirmek istiyoruz. Nisandan itibaren ilk kez müzelerimizde ciddi tanıtıma başlayacağız. Yani müzelerin bulunduğu illerde o ülkeyi, o ili ziyaret eden turistlere yönelik ciddi tanıtım kampanyasına başlayacağız. Böylelikle müze ziyaret oranını hem turistler hem de yerli ziyaretçiler açısından artırmayı düşünüyoruz."



"SERGİLENEN OYUN VE İZLEYİCİ SAYILARINI YÜZDE 50 ARTIRACAĞIZ"



Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, kültürle ilgili çalışmaları arasında ise opera, bale, tiyatro ve güzel sanatların bulunduğuna işaret ederek, bu alanlardaki çalışmalarının da sürdüğünü dile getirdi.



Bu yıl, 2018'e göre sergilenen oyun ve seyirci sayılarını yüzde 50 artırmayı hedeflediklerini belirten Ersoy, bu konuda gerekli çalışmayı başlattıklarını ifade etti.



Ersoy, şöyle devam etti: "İnşallah yüzde 50 artış hedefine bu yıl ulaşacağız ve her sene ciddi oranlarda seyirci sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Sadece bunu Türkiye ile sınırlı tutmuyoruz. Arkadaşlarımız ses getirecek birçok yapıta da imza atmaya başladı. Onlar da dünyaya tanıtım açısından bize faydalı. Yurt dışındaki birçok festivale ve organizasyona katılıyoruz, bunların da sayılarını artırıyoruz. Ayrıca bu sene yurt dışından konusunda başarılı olmuş birçok organizasyonu da ülkemize getireceğiz. Bu aktivitelerimizle de çok ciddi şekilde artış planlıyoruz."



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

"TÜRKİYE İHRAÇ ETTİĞİ DİZİ FİLMLERDE iKİNCİ SIRADA"



Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un TBMM'de kabul edildiğini hatırlatan Ersoy, Sinema Yasası'nın en önemli maddesinin, Türkiye'nin tanıtımına fayda sağlayan yabancı filmleri ve yerli yapım dizileri de içeren yurt dışında gösterilmiş ve reyting alan dizilerin Türkiye'de yapmış oldukları harcamaların yüzde 30'una kadar kısmının devlet tarafından karşılanması olduğunu aktardı.



Bunu turizm tanıtımında önemli fayda olarak gördüklerini dile getiren Ersoy, Türkiye'de çok ciddi seyirci oranı bulunduğunu söyledi. Ersoy, "Ayrıca Türkiye, ihraç ettiği dizi filmlerde çok büyük rakamlara ulaşmış durumda. 350 milyon dolar gibi bir bütçeye sahip ve dizi film ihracatı Amerika’dan sonra ikinci sırada. Biz bunun amacına uygun şekilde artmasını ve Türkiye'nin gösterildiği yerlerde doğru tanıtılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Ersoy, bu sektörde hedeflere uygun yapılan çalışmaları Bakanlık olarak destekleme kararı aldıklarını anlattı.



Bu desteğin hem Türkiye'deki seyirci sayısında hem sektörün film yapma oranında hem de yurt dışından çekim için ülkeye gelen film yapımcısı sayısında ciddi artış sağlayacağını vurgulayan Ersoy, bunu cezbetmek için "Filming Turkey" platformunu hayata geçirdiklerini belirtti.