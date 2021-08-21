Türkiye ile Pakistan'dan ortak dizi projesi girişimi: Selahaddin Eyyubi

Ansari Shah Film şirketinden gelen proje teklifini olumlu karşılayan Akli Film'in sahibi yapımcı Emre Konuk, Sırbistan Belgrad'da 2 gün süren müzakerelerin ardından anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

"ÜÇ SEZON OLMASI PLANLANIYOR"



Yapım şirketinden yapılan açıklamada, Türkiye'de çekilecek dizinin üç sezon olması planlandığı belirtildi. Akli Film ve Ansari Shah Film'in ortak yapımcılığını yapacağı projenin görüşmelerine Dr. Kashif Ansari, Dr. Syed Junaid Ali Shah, Pakistanlı aktör Adnan Sıddıqui ve Emre Konuk katıldı.

İKİ ÜLKEDEN DE OYUNCULAR OLACAK



Açıklamada görüşlerine yer verilen Konuk, Türkiye ve Pakistan'dan oyuncuların yer alacağı dizide, Türkiye'ye yabancı yatırımın gelecek olmasının da ayrıca önem taşıdığını aktardı. Konuk, girişimin Türkiye için, gerek kültürel gerek ekonomi alanında çok büyük bir kazanım olduğunu dikkat çekti.

"AŞKLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Emre Konuk "Bir hayalimi daha hayata geçirmenin heyecanı ve şükrü içindeyim. Tarihimize olan borcumuzun ödenebilmesi için yorulmadan aşkla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuk, "Selahaddin Eyyubi gibi dünyanın her yerinde tanınan tarihe damgasını vurmuş bu ulu şahsiyeti anlatmanın zorluğunun farkında olmakla beraber projeyi hayata geçirecek olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Dünyadaki bütün dizi ve sinema platformlarının merakla bekleyeceği proje hazırlayacağız, bütün İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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