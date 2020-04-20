Türkiye Yayıncılar Birliği: Yayınevleri üç ay dayanabilir

Türkiye Yayıncılar Birliği, virüs nedeniyle satışların düştüğü ve mevcut personel pozisyonunda değişiklik yapmadan yayınevlerinin faaliyetlerini yürütmeye dayanma süresinin ortalama 3 ay olarak ortaya çıktığı aktarıldı.

20.04.2020 - 11:11

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Türkiye Yayıncılar Birliği, salgının yayıncılık sektörü ve paydaşları üzerindeki etkilerini görmek amacıyla, üyeleri arasında yaptığı Virüsün Yayıncılık Sektörüne Etkisi başlıklı anketin sonuçlarını açıkladı.

Anketi cevaplayan yayınevlerinin satışlarının, adet bazında ortalama %63 düştüğü görülürken, mevcut personel pozisyonunda değişiklik yapmadan yayınevlerinin faaliyetlerini yürütmeye dayanma süresi ise ortalama 3 ay olarak ortaya çıkıyor.

Bu zorlu süreçte sektörün kendi içinde dayanışma çağrısını yineleyen Türkiye Yayıncılar Birliği, #evdeyimokuyorum kampanyası ile herkesi, evde geçirilen vakti okuyarak değerlendirmeye ve kitapları, tedarik zincirinde zor günler yaşayan kitabevlerinden tedarik etmeye davet ediyor.

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