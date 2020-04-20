Türkiye Yayıncılar Birliği: Yayınevleri üç ay dayanabilir

Türkiye Yayıncılar Birliği, salgının yayıncılık sektörü ve paydaşları üzerindeki etkilerini görmek amacıyla, üyeleri arasında yaptığı Virüsün Yayıncılık Sektörüne Etkisi başlıklı anketin sonuçlarını açıkladı.



Anketi cevaplayan yayınevlerinin satışlarının, adet bazında ortalama %63 düştüğü görülürken, mevcut personel pozisyonunda değişiklik yapmadan yayınevlerinin faaliyetlerini yürütmeye dayanma süresi ise ortalama 3 ay olarak ortaya çıkıyor.



Bu zorlu süreçte sektörün kendi içinde dayanışma çağrısını yineleyen Türkiye Yayıncılar Birliği, #evdeyimokuyorum kampanyası ile herkesi, evde geçirilen vakti okuyarak değerlendirmeye ve kitapları, tedarik zincirinde zor günler yaşayan kitabevlerinden tedarik etmeye davet ediyor.



"EVİNDE KAL, KİTAPLA KAL" KAMPANYASI

