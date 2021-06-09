'Türkiye'de Rus ressamları sergisi' Ankara'da açıldı

Rusya Uluslararası İşbirliği Ajansı Rossotrudniçestvo Türkiye Temsilciliği tarafından ve Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği desteğiyle, çağdaş Rus resim sanatının önde gelen isimlerinden Konstantin Miroşnik, Aleksandr Jernoklyuev, Aleksey Belyayev-Gintovt, Oleg Putnin ve Vasya Lojkin'in yağlı boya ve sulu boya eserlerinden oluşan "Türkiye'de Rus Ressamları" sergisi başkentlilerin beğenisine sunuldu.



Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışa, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rusya Uluslararası İşbirliği Ajansı Rossotrudniçestvo Türkiye Temsilciliği Başkanı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner ve birçok davetli katıldı.



Yerhov, çok güzel bir proje başlattıklarını belirterek, Ankaralılara güncel Rus ressamları tanıttıkları için memnuniyet duyduğunu söyledi.

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