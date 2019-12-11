Türkiye'de üretilen film ve toplam izleyici sayıları

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığı ile ilgili ve bağlı kuruluşların 2020 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Bakanlık tarafından sinema sektörüne 2004 yılından itibaren maddi destek sağlandığını, bu destekler sonucunda Türkiye'de üretilen film ve izleyici sayılarında büyük artış yaşandığını vurguladı.

Ersoy, "2004 yılında 18 olan vizyona giren yerli film sayısı 2018 yılında 180'e, 11 milyon olan yerli film izleyici sayısı 2018 yılında 44 milyona ulaşmıştır. 2019 yılı Kasım ayı itibarıyla ülkemizde üretilen film sayısı 133, toplam izleyici sayısı ise 53,3 milyon olarak gerçekleşmiştir." dedi.

Yeni Sinema Kanununu ile reklam süreleri düzenlendiğini, sinema bileti satışlarına ilişkin yapımcı, dağıtımcı ve sinema salonları arasında yaşanan sorunların giderildiğini ifade eden Ersoy, "Bu değişimin sektöre yansıması çok güçlü olmuş, yapımcılar tarafından bekletilen filmlerin vizyona girmesi ile sinema izleyici sayısı yalnızca kasım ayında 8 milyon kişiye ulaşmıştır. Bakanlığımızca hazırlanan 'Sinema Bilet Takip Sistemi' ile sektördeki şeffaflık sorunu da çözülmüştür." ifadesine yer verdi.

Bakan Ersoy, Sinema Kanunu ile bugüne kadar 150'den fazla ülkede büyük ilgiyle takip edilen ve ihracatta dünyada Amerika'dan sonra 2'nci sırada yer alan dizi filmlerinin de destekleneceğini belirtti. Ersoy, "Yapılan düzenleme ile ülkemizin ve kültürümüzün uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak nitelikteki dizi filmlerin üretimini teşvik edeceğiz." diye konuştu.

SİNEMA MÜZESİ

Sinema Müzesi projesine de değinen Ersoy, "Tarihi ve kültürel dokusuyla, İstanbul'un en özgün yapılarından biri olan Atlas Pasajı'nda, prestij bir eser olarak tasarlanan Sinema Müzemizi 2020 yılı içinde ülkemize ve dünya kültür-sanat hayatına kazandırmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

"KİTAPLARA BANDROL VERİLMİYOR" İDDİASI

Yıl sonunda, kitap, sinema ve müzik yapımları ile bilgisayar oyunları için satılan bandrol sayısının 400 milyonu geçeceğini ifade eden Ersoy, illerde bulunan denetim komisyonlarının, kolluk kuvvetlerinin etkili çalışmasıyla, 2019 yılının ilk 10 ayında gerçekleştirilen 707 operasyonda 1 milyon 890 bin 701 adet korsan materyalin ele geçirildiğine dikkati çekti.

Piyasadaki bazı kitaplara içeriğinden dolayı bandrol verilmediği iddiası üzerine Ersoy, "Bakanlığımız eserlerin içeriğini denetleme yetkisine sahip değildir. Hiçbir eser basılmadan önce içeriğine yönelik bir inceleme ve yaptırıma tabii tutulamaz. Bu alenen sansür uygulaması olmakta ve Türkiye’de sansür kesinlikle yapılmamaktadır. Toplumumuzun rahatsız olduğu söz konusu eserlere yönelik kanuni bir yaptırım için vatandaşlarımızın Bakanlığımıza değil savcılığa başvurması gerekmektedir." dedi.



- Ersoy, bugün itibarıyla, Türkiye'de 144 ülkeden yaklaşık 16 bine yakın uluslararası öğrencinin, 70 farklı şehirde 125 üniversitede öğrenim gördüğünü kaydetti.



- (Milli Kütüphanenin kapatıldığına dair spekülasyonlar) Bu spekülasyonları yapanlar maalesef sadece dedikodu yapıyorlar. Milli Kütüphanemiz mevcut yerinde hem de 24 saat hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca bırakın kapatmayı daha da büyütüyoruz.

- Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ile Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası ve kampüsünün 2020 yılında hizmete açılacağını bildirdi.

- Bakan Ersoy, daha etkin bir telif hakları sistemi oluşturulmasını temin etmek için bakanlık bünyesinde çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

- Ersoy, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in bugün itibarıyla sadece RTÜK üyesi olarak aylık 13 bin 200 lira maaş aldığını; TÜRKSAT Yönetim Kurulu Üyesi olduğu dönemde iddia edildiği gibi 70 bin lira değil, aylık 7 bin lira huzur hakkı aldığını; Basın İlan Kurumu Genel Kurulu üyeliğinden herhangi bir maaş almadığını bildirdi.

- Bakan Ersoy, RTÜK'ün, TOBB ikiz binalarında kiraladığı 2 kat için aylık kira bedelinin her şey dahil 54 bin lira olduğunu, piyasa şartlarına göre de oldukça makul bir fiyatla kiralama yapıldığını söyledi.

- Ersoy, define aramalarıyla ilgili izin ve yönetmeliklerde planlanan değişikliği bir, iki ay içinde gerçekleştireceklerini bildirdi.

- Kültür ve Turizm Bakanlığının ikiye ayrılması yönündeki görüşlere katılmadığını belirten Ersoy, kültür ve turizmin beraber götürülmesi gereken, birbirlerini destekleyen iki önemli unsur olduğunun altını çizdi. Ersoy, turizmde elde edilen gelirlerin kültüre aktarıldığını ifade etti.

Soru cevap işleminin ardından, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Kapadokya Alan Başkanlığının 2020 yılı bütçeleri ile 2018 yılı kesin hesapları kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, bütçelerin kabul edilmesinin ardından, sıradaki kurumların bütçelerini görüşmek üzere, birleşimi, bugün saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.