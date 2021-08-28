Türkiye'deki doğal miras alanlarında çekilen fotoğraflar yarıştı: Viki Yeryüzünü Seviyor

Doğal miras alanlarında çekilen fotoğrafların yarıştığı Viki Yeryüzünü Seviyor bu yıl ikinci kez Türkiye’de düzenlendi. İlk üçe giren fotoğraflarla birlikte jürinin belirlediği toplam 15 fotoğraf; yarışmanın uluslararası ayağına katılacak.

28.08.2021 - 09:14

Türkiye'deki doğal miras alanlarında çekilen fotoğraflar yarıştı: Viki Yeryüzünü Seviyor
Fotoğraf: Arif Miletli / Meke Gölü

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Vikipedi içeriklerini görsel açıdan zenginleştirmeyi hedefleyen yarışma bu yıl 35 ülkede düzenlendi. Türkiye’de 2 bin 440 fotoğraf yarıştı.

Engin Tavlı’nın, Rize'de çektiği Zilkale fotoğrafı manzara kategorisinde birinci oldu. Yakın çekim kategorisinde ise Mehmet Karaca'nın gelin böceği fotoğrafı birinciliğe layık görüldü. Arif Miletli Meke Gölü fotoğrafıyla ikinci, Gürhan Şahin ise Kapadokya fotoğrafıyle üçüncü oldu. Jürinin belirlediği, uluslararası yarışmaya gönderilecek on beş fotoğraf arasında Ağrı Dağı, Kaçkarlar, Aldağlar, Beyşehir Gölü’nde çekilmiş fotoğraflar yer alıyor.

Fotoğraf: Engin Tavlı / Zilkale Fotoğraf: Engin Tavlı / Zilkale

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