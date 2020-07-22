Türkiye'nin 'Da Vinci'si ünlü heykeltraş: İlhan Koman

1986 yılında hayatını kaybeden bilim ve sanatı bir araya getiren İlhan Koman sanat dünyasına kattığı kendine özgü fikirleriyle Türkiye'nin Da Vinci'si olarak anılıyor. Ölümsüz sanatçılar listesine adını yazdıran Koman'ın eserlerinden biri olan 'Akdeniz Heykeli' Yapı Kredi Kültür Sanat binasının önünde bulunuyor.

İLHAN KOMAN KİMDİR?

17 Haziran 1921 Edirne doğumlu İlhan Koman, İstanbul Güzerl Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Resim bölümünde okuduktan sonra Heykel bölümüne transfer oldu ve orada Profesör Belling’den ders aldı.1945 yılında Paris’e gitti ve Louvre Okulu’nda çalışmalar yaptı. Louvra müzesi çalışmaları sırasında Mezopotamya ve Mısır sanatından etkilendi.1948 yılında ilk kişisel sergisini açan Koman, dünya çapında birçok farklı yerde sergiler açtı.Türkiye’ye geri döndüğünde ise İsstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde mecburi hizmetine başladı.

1952'de, Anıtkabir Heykel Yarışması'nda anıt mezar bölümüne çıkan merdivenlerin sağındaki Sakarya Meydan Muharebesi konulu kabartma kompozisyonu ile birincilik kazandı. Daha sonra 1954 Ankara Devlet Sergisi'nde ikincilik ve 1955 Ankara Devlet Sergisi'nde birincilik ödüllerini aldı.



İlhan Koman’ın yıllarca evi ve atölyesi olarak kullandığı “M/S Hulda” adlı tarihi gemi

İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'ndeki göreviden ayrılan Koman 1959'da İsveç'e yerleşti. 1965 yılında Hulda adlı 1905 yapımı, iki direkli bir yelkenliyi satın alarak içinde yaşamak ve çalışmak üzere restore ettirdi.

1967 yılında Stockholm Uygulamalı Sanatlar Yüksek Okulu'na öğretim üyesi olarak kabul edildi. Bu dönemde yeni geometrik türevler ve yel değirmenleri gibi bilimsel buluşları tescillendi.



Akdeniz Heykeli

1969'da İsveç'te Sundsvall'da bir alan düzenlemesi için açılan yarışmada birincilik ödülü, 1970'te de Örebro Belediye Sarayı önüne konulmak üzere yaptırılan heykel yarışmasında da birincilik ödüllerinden birini aldı.

1986'da 65 yaşındayken İsveç'in başkenti Stockholm'de hayatını kaybeden Koman’ın vasiyeti üzerine cesedi yakılarak külleri Baltık Denizi'ne atılmıştır.



Yapı Kredi Kültür Sanat binasının önünde bulunan Akdeniz Heykeli, Koman'ın Türkiye'de bulunan çalışmalarından biridir.

Akdeniz heykeliyle Sedat Simavi Görsel Sanatlar Ödülü’nü alan İlhan Koman eser hakkında, "İnsanın kucaklaşması, sevgisi anlatılırken Akdeniz aklıma geldi. Akdeniz büyüktü, bizden bir denizdi. Kucak açmayı bu adla anlatmak istedim. Sevgiyi ve kucaklaşmayı anlatırken bir kadının bütünlüğünden yararlanmak istedim” ifadelerini kullandı.