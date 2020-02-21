Türkiye’nin dijital dâhileri kitap oldu

Geleceğe, dijitalleşmeye önem veren, hedefleyenlerin ellerinden bırakamayacakları bir kitap okurlarla buluşuyor. Gazeteci Metin Can’ın yeni kitabı Dijitalde İz Bırakan 100 Lider çıktı.

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Ceres Yayınları’ndan çıkan Dijitalde İz Bırakan 100 Lider, son dönemde dijital dünyada öne çıkan Türk iş insanları ile röportajlardan ve onların hayata geçirdiği buluşlardan oluşuyor.

2 YILLIK SAHA ARAŞTIRMALARI

Türkiye’nin teknoloji alanında geldiği noktayı da özetleyen kitapta, dijital devrimin artı ve eksi yönlerini de detayları ile görmek mümkün. 2 yıl süren saha araştırmaları sonucunda basılan eser aynı zamanda dijital kavramlara getirdiği basit tanımlamaları ile dikkat çekiyor.

Zyxel’in katkılarıyla yayına hazırlanan kitaba teknoloji alanında marka olmuş isimler de ön sözleriyle katkı sağlıyor.

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