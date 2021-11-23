Türkiye'nin en genç caz piyanisti Hakan Başar'dan konser

İlk konserini 10 yaşında veren Türkiye'nin en genç caz piyanisti Hakan Başar, 30 Kasım'da ENKA Oditoryumu’nda sahne alacak.

Haberler 23.11.2021 - 11:56

Türkiye'nin en genç caz piyanisti Hakan Başar'dan konser

DİĞER SANAT HABERLERİ

Adele 30 adlı albümüyle satış rekoru kırdı

Adele 30 adlı albümüyle satış rekoru kırdı

49. Uluslararası Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

49. Uluslararası Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

ENKA , konser ve tiyatro etkinliklerine “çok şey var” mottosu ile hız kesmeden devam ediyor. İlk konserini 10 yaşında veren şu anda 17 yaşında olan Türkiye'nin en genç caz piyanisti Hakan Başar, 30 Kasım Salı günü saat 20.30’da İstanbul'daki ENKA Oditoryumu’nda sahne alacak. 

Kontrbas sanatçısı Ozan Musluoğlu ve Türkiye’nin en tanınmış caz davulcularından Ferit Odman’ın eşlik ettiği Hakan Başar Trio jazz, blues, latinjazz, souljazz, gospel ve post bop tarzı parçalarıyla müzikseverlere keyifli bir gece yaşatacak. 

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...