Çamlıhemşin ilçesinde, 13’üncü yüzyılda bölgede yaşayan Kommenoslar tarafından 750 metre yüksekte sarp kaya üzerine inşa edilen Zilkale, Cenevizliler başta olmak üzere Rumlar ve Osmanlılar tarafından 1800'lü yılların sonuna kadar kullanıldı.

Yakın tarihte restore edilen ve Rize'deki önemli tarihi mekanlar arasında yer alan Zilkale, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yapılan 'Türkiye'de en görkemli kaleler' sıralamasında, 13 kale arasından 1'inci seçildi.

Eşsiz manzarasıyla ziyaret edenleri hayran bıraktıran kale, yeri- yabancı turistlerin akınına uğruyor. Kale, bu yaz döneminde yaklaşık 400 bin kişi tarafından ziyaret edildi.







'ZİLKALE, EMSALSİZ YERDE'



Rize Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'en görkemli kale' sıralamasında ilk sırada gösterilen Zilkale'nin birçok yönüyle gelen ziyaretçileri etkilediğini söyledi.



Hocaoğlu, "Tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde bulunan Zilkale, bulunduğu konum itibariyle emsalsiz bir yerde. Özellikle son yıllarda Zilkale, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşı karşıya. Bu yıl toplamda 400 bin kişi Zilkale'yi ziyaret etti. Bu çok önemli bir rakam ve her yıl ilgi giderek artıyor. Bu anlamda bölgede ciddi bir yoğunlukta söz konusu. Biz turizm çeşitliliği bakımından o bölgelere yeni destinasyonlar dahil ederek, Zilkale ve sonrasında Elevit ile Çat Vadisi'nin de turizme dahil olması konusunda ciddi çalışmalarımız var. Bu bölgede, Zilkale ana bir destinasyon olarak kendini gösteriyor. Rize'ye gelen her ziyaretçi bu tarihin görkemli kalesini mutlaka görmeleri gerekiyor. Zilkale, suyun, doğanın, yeşilin ve tarihin yolculuğunu bir arada gösteriyor" diye konuştu.