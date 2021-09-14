Türkiye’nin Evcil Hayvan ve Yaşam Festivali Pet’N Play başlıyor

Türkiye'nin Evcil Hayvan ve Yaşam Festivali Pet’N Play, birbirinden farklı etkinlikler ve sürprizler ile 24-25-26 Eylül’de Bebek Parkı’nda düzenlenecek.



Katılımcılar uzman eğitmenler, veterinerler ve ünlü konuklarla söyleşiler, etkinlikler, birbirinden eğlenceli ödüllü yarışmalar, showlar, çocuklar için atölyeler, standlar, konserler, açık hava sineması gibi birçok etkinlikle buluşacak.



Ziyaretçiler için girişin ücretsiz olacağı festivalin gelirleri sokak hayvanlarının klinik ihtiyaçları için Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu'na bağışlanacak.

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