Mustafa Kemal Atatürk’ten Şerife Bacı’ya, Yunus Emre’den Karacaoğlan’a dünyanın yakından tanıdığı önemli isimlerin heykelleri, Metin Yurdanur Açıkhava Heykel Müzesi’nde sergileniyor.

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde dağların eteklerinde yer alan müzeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, birbirinden güzel onlarca devasa heykel ile karşılaşıyor.



Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, müzeyi yaklaşık 1 milyon kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Yüzügüllü, "Türkiye’de tek Sivrihisar’da doğa ile bütünleşmiş bir açıkhava heykel müzesi var. Bu heykellerimiz Sivrihisar’ın bağrında yetiştirdiği devlet sanatçısı olan Metin Yurdanur’un heykelleri. Bu heykellerin çoğu dünyanın dört bir tarafında bulunmakta. Biz de 2 yıl önce dünyanın dört bir yanındaki heykelleri toplayıp eşsiz Sivrihisar dağlarının eteklerinde açıkhava heykel müzesi oluşturmak kararı aldık. 2 yıl önce müzemizin açılışını yaptık ve 2 yılda yaklaşık 1 milyon ziyaretçiye ulaştık. Gelen giden misafirlerimiz var. İnşallah ziyaretçi sayımızı katlayarak devam edeceğiz" diye konuştu.