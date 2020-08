Türkiye'nin ilk bağımsız çizgi film okulu The Cartoon Mill, Sabancı Vakfı tarafından 'Fark Yaratan' seçildi

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nın 11. sezonunda Fark Yaratan seçilen The Cartoon Mill (Çizgi Film Değirmeni) Fatih Küçük tarafından Antalya'nın Kaş ilçesinde Türkiye'nin ilk bağımsız çizgi film okulu olarak kuruldu.



Her yaştan insana eğitim verilen The Cartoon Mill’de; çizgi film tarihi, karakter tasarlama ve çizgi film üretme gibi konularda atölyeler düzenleniyor, katılımcılar kendi çizdikleri karakterlerle, özgün çizgi filmler üretmeyi öğreniyor. Fatih Küçük’ün 2016 yılında kendi çabası ve Kaş Kaymakamlığının eski bir binayı tahsis etmesiyle kurulan çizgi film okulunda öğrencilerin hikaye anlatımı ve el becerilerinin gelişimi için de faaliyetler yürütülüyor.



ÇİZGİ FİLM FESTİVALİ'YLE FARKLI ÜLKELERDEN ÖĞRENCİLER AĞIRLANIYOR



Bugüne kadar binlerce çocuğa ulaşan The Cartoon Mill’de, yıl sonunda etkinlikler bir Çizgi Film Festivali ile sonlandırılıyor. Dünyanın dört bir yanından çizgi film sanatçılarının katıldığı festivalde, öğrencilerin yıl boyunca ürettikleri eserler sergileniyor. Çizgi film okulu sadece animasyon eğitimine değil, yörenin ekonomik gelişimine de katkıda bulunuyor. Yerleşim yerlerinden uzakta, yeşil bir arazi içinde yer alan okulda düzenlenen eğitim kampları için köydeki üreticilerden organik ürünler temin ediliyor.

"5 TL İLE YOLA ÇIKTI, OKUL KURDU"



Türkiye’ye ve kültürümüze ait bir çizgi film karakteri olmadığını fark eden Fatih Küçük’ün bu alana eğilmesiyle The Cartoon Mill’in hayata geçtiğini belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Bu yıl 11. sezonda Sabancı Vakfı Fark Yaratanlarından biri seçilen Fatih Küçük, bir çizgi film okulu kurma hayalini gerçekleştirmek istediğinde cebinde sadece 5 TL ile yola çıkıyor. Fatih için maddi sıkıntılar bir engel oluşturmuyor ve Kaş Kaymakamlığının tahsis ettiği eski bir okulu kullanarak Türkiye’nin ilk çizgi film okulunu kuruyor. Fatih’in hedefi Türkiye’de çizgi film üretimini yaygınlaştırmak, çocukların ileride çizgi filmi bir meslek olarak seçebilmelerini sağlamak, bize özgü çizgi film karakterleri üretecek gençleri bu okulda yetiştirmek… Böyle güzel bir amaçla yola çıkan Fatih zoru başarıyor ve bugün uluslararası boyutta festivallerin de düzenlendiği, dünyanın dört bir yanından çizgi film sanatçılarını ağırlayan çizgi film okulunu Kaş’ta kuruyor. Fatih’in hayallerini o günlerde anlamak belki çok kolay değildi ancak bugün The Cartoon Mill’de çizgi film eğitimi alan çocukların gözlerindeki heyecanı, ürettikleri hikayeleri ve karakterleri görünce Fatih’in tam bir Fark Yaratan olduğunu görüyor, o günlerde iyi ki zorluklara rağmen vazgeçmemiş ve bu okulu bugünlere taşımış diyorum. Sabancı Vakfı olarak, çocuk ve gençleri odağına alan, onlara çizgi film gibi evrensel bir alanda üretme olanağı tanıyan bu projeyi Fark Yaratanlar programı ile desteklemenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.



2009 yılından bu yana 43 şehirden 195 Fark Yaratan'a ulaşan, toplumsal gelişmeye katkıda bulunan kişilerin hikayelerini görünür kılmak ve topluma ilham vermek için çalışan Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı “Fark Yarat Hayatlar Değişsin” sloganıyla yeni sezonunda da topluma örnek bireyleri desteklemeye devam ediyor. Başladığı günden bu yana 4 bine yakın kişi ve kurum Fark Yaratan seçilmek için aday gösterildi.