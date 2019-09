Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Tokat'ta kurulan Türkiye'nin ilk müstakil "Bebek ve Çocuk Kütüphanesi" hizmet vermeye başladı.



Karşıyaka Mahallesi'nde müstakil binada oluşturulan kütüphaneden 0-3 yaş grubundaki çocuklar yararlanıyor.



Çocuklarını kütüphaneye getiren ebeveynler, onların görsel okuma dönemlerinde faydalanacakları oyuncaklar ve dokunmatik kitaplara kütüphaneden ulaşabiliyor.



Bebeklerine ebeveynler kitap okurken, kütüphane görevlileri de çocuklara masal anlatıyor.



Kütüphanede, 0-3 yaş grubu çocukların fiziksel, bilişsel ve kavramsal gelişmelerine katkı sağlayacak etkinlikler de yapılıyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk müstakil "Bebek ve Çocuk Kütüphanesi"ni, çarşamba günü Tokat Valisi Ozan Balcı ile açtıklarını anımsattı.



"OKUMA KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİNDE OKUL ÖNCESİ ÖNEMLİ"

Kütüphanenin hayırlı olmasını dileyen Turşucu, "Okuma alışkanlığının erken çocukluk döneminde kazandırılmasına, okuma kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına ilişkin önemli çalışmalar yürütmekteyiz. Yapılan araştırmalar, okuma kültürünün geliştirilmesi sürecinde okul öncesi dönemin önemini ortaya koymaktadır" dedi.



Halk kütüphanelerinin koleksiyonunda yer alan, bebeklerin görsel okuma dönemlerinde faydalanacakları oyuncaklar, dokunmatik kitaplar ve benzeri materyaller sayesinde bebeğe 0-3 yaş aralığında ulaşıldığını anlatan Turşucu, bununla birlikte, halk kütüphanelerinde çocuk gelişimini destekleyici etkinlikler düzenlediklerine işaret etti.



Okul öncesi ve okul çağı çocuklara yönelik faaliyetlerin, çocukların fiziksel, bilişsel ve kavramsal gelişmelerine katkı sağlayarak bilgi düzeylerini artırdığını vurgulayan Turşucu, şöyle konuştu:



"Bebek kütüphaneleri, bebeklerin kitapla tanışmalarını ve ilerleyen yaşlarında aktif birer kütüphane kullanıcısı olmalarını sağlar. Bebeklik döneminden başlayan yaşam boyu öğrenme sürecinde, okuma-öğrenme ilişkisinin kurulmasına aracılık ederek okumanın, bir eylem olmaktan öte bir yaşam biçimi olmasını destekler. Bebeklik ve erken çocukluk dönemini hedef alan kütüphanelerin en önemli amacı, bebek-ebeveyn ilişkisini güçlendirmek ve çekirdekten yetişen bir kütüphane bilinci oluşturmaktır."



Turşucu, Tokat'taki "Bebek ve Çocuk Kütüphanesi"nin müstakil binalı bebek kütüphanesi olma özelliği bulunduğuna işaret etti.



HER İLE BEBEK KÜTÜPHANESİ MÜJDESİ

Kütüphanede her türlü donanımın düşünüldüğünü bildiren Turşucu, şunları kaydetti:



"Kütüphanenin fiziki durumunun iyileştirilmesi, teknolojik altyapı ve donanıma sahip olması ve nitelikli koleksiyonun sağlanması için Bakanlığımız bütçesinden toplam 404 bin 691 lira ödenek gönderilmiştir. Bununla birlikte, her ilde bir çocuk kütüphanesi açma hedefimizin yanı sıra her ilde bir bebek kütüphanesi açılmasına yönelik çalışmalarımızın devam ettiği müjdesini de vermek isterim."



Velilerden Seda Ölçücüoğlu da "Kütüphaneyi gezdim. Çok verimli ve faydalı olabileceğini gördüm. Benim gibi çalışan anneler hafta sonu çocuklarıyla güzel vakit geçirebilir. Kütüphanede oğlumun mutlu olduğunu gördüm. Kendi kişisel gelişimi için verimli olacağını gördüm. Çok da güzel bir ortam" ifadelerini kullandı.



Nurgül Genç ise "Türkiye'de ilk defa böyle bir kütüphanenin Tokat'ta açılmış olmasından mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.