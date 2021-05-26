Türkiye’nin ilk online rap festivali RapinPlay başlıyor

Online rap festivali RapinPlay, 27-30 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. Festival, internet üzerinden ücretsiz izlenebilecek.

26.05.2021 - 10:03

Türkiye’nin ilk online rap festivali RapinPlay başlıyor

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Türkiye’nin ilk online rap festivali RapinPlay, 27-30 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

RapinPlay festivali, etkinlik platformu Sosyo’da ücretsiz yayınlanacak. 27 Mayıs Perşembe günü başlayacak RapinPlay festivalinin ilk gününde İlkayirgix, Zevolas, Biey, Flowhan, M4RSS; ikinci gününde Nikbin, Rise, Lil Gringo, Zegas, Barış Ciritoğlu; üçüncü gününde Gatol, Cin, Aco, Rhan; son gününde ise Yasinkey, Sirius7, Reis, Meyus/Ekis, Typrafon sahne alacak.

RAPİNPLAY ONLINE RAP FESTİVALİNİN PROGRAMI

27 Mayıs Perşembe:

22.00 - İlkayirgix, 21.30 - Zevolas, 21.00 - Biey, 20.30 - Flowhan, 20.00 - M4RSS

28 Mayıs Cuma:

22.00 - Nikbin, 21.30 - Rise, 21.00 - Lil Gringo, 20.30 - Zegas, 20.00 - Barış Ciritoğlu

29 Mayıs Cumartesi:

22.00 - Gatol, 21.30 - Cin, 21.00 - Aco, 20.30 -Rhan

30 Mayıs Pazar:

22.00 - Yasinkey, 21.30 - Sirius7, 21.00 - Reis, 20.30 - Meyus/Ekis, 20.00 - Typrafon

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