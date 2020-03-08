Türkiye'nin ilk Polisiye Günleri başlıyor

12-15 Mart tarihleri arasında Capitol’de gerçekleşecek Polisiye Günleri birçok söyleşiye, imza günlerine, film gösterimlerine ve atölyelere ev sahipliği yapacak.



Polisiye tutkunlarına unutulmaz bir 4 gün yaşatmayı amaçlayan Polisiye Günleri’nde Erol Üyepazarcı’dan Sevin Okyay’a, Sevil Atasoy’dan Suat Duman’a, Alper Canıgüz’den Murat Menteş’e Türk polisiyesinin önde gelen birçok ismi yer alıyor.



Polisiye Günleri’nin ilk gününde, Ercan Akbay “Polisiye Nasıl Yazılır?”, Fulya Turhan ise “Sherlock Holmes Gibi Düşünmek” atölyeleri düzenleyecek.



Özel film gösterimlerindeyse 12 Mart’ta Şüphe (Burning), 13 Mart’ta Piranalar (Piranhas), 14 Mart’ta İnce Buz, Kara Kömür (Black Coal, Thin Ice) ve 15 Mart’ta Soygun (Good Time) filmleri gösterilecek.