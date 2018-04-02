Türkiye’nin ilk punk filmi Arada'nın soundtrack albümü hazır

Orkun Tunç’un üstlendiği Türkiye’nin ilk punk filmi 'Arada'nın soundtrack albümü GRGDN Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.



GÜLDEN KARABÖCEK'E ARMAGEDDON TURK YORUMU



Türk müziğinin efsane sesi Gülden Karaböcek’in 70’li yıllarda Şah Plak döneminde çıkarmış olduğu “Şaka Yaptım” (Bil Bakalım) 45’liğine Armageddon Turk ekibinin yaptığı yepyeni düzenleme filmin en çok dikkat çeken şarkılarından bir tanesi oldu.



BURAK DENİZ İLK KEZ ŞARKI SÖYLEDİ



Filmin en çok konuşulan performanslarından bir tanesi de başrol oyuncusu Burak Deniz’in kendi sesiyle ilk kez şarkı söylediği “Hissediyor Musun?” oldu. Filmin oyuncularından Ceren Moray’ın seslendirdiği "Ben Senin Fahişen Değilim" ise albümde yer alan bir diğer performans… Her iki şarkının da sözleri Mu Tunç’a düzenlemesi ve müziği Kerim Gönençer ve Orkun Tunç’a ait.



ALBÜMÜN SÜRPRİZİ RASHİT

Türkiye’nin kült punk grubu Rashit'in 2002 tarihli arşivlerindeki demo kayıtlardan ortaya çıkan "Ya Sev Ya Terket" şarkısı hem filmin hem de albümün sürprizlerinden bir tanesi… 90'lı yılların underground punk/hardcore sahnesinin en önemli gruplarından "Moribund Youth / Turmoil" gitaristi Kerim Gönençer punk şarkılarda ve "Kalkışma" şarkısında Orkun Tunç ile birlikte çalıştı. Albümün gizli şarkılarından biri de, 2000'lerin sonunda Türkiye'de özel bir kitlesi olan Can Işık liderliğindeki Mizan grubunun "Geçti Dost Kervanı" yorumuna Armageddon Turk’ün yepyeni "Ambient Remix" düzenlemesi de albümde yer alıyor.



Albümün birçok şarkısının stüdyo kayıtları Erdem Helvacıoğlu ve Soundcity'den ses mühendisi Koner Memili'nin eseri.