Başrollerini Elçin Sangu, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç’in paylaştığı Yaşamayanlar dizisinin uzun süredir merakla beklenen yayın tarihi açıklandı.
6 Eylül’de BluTV’de yayınlanacak olan dizinin oyuncu kadrosunda Türkü Turan, Nilperi Şahinkaya, Efecan Şenolsun, Edip Tepeli, Elit İşcan, Oral Özer, Erdeniz Kurucan, Selahattin Ergün, Beril Acar ve Birce İrem İlaçan gibi başarılı oyuncular da yer alıyor.
Yaratıcılığını ve yönetmenliğini Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 filminin ve 7YÜZ dizisinin ‘Prosedür’ bölümünün ödüllü yönetmeni olan Alphan Eşeli’nin üstlendiği dizinin senaryosunu ise Şamil Yılmaz kaleme alıyor.
Türkiye'nin ilk vampir dizisi Yaşamayanlar'ın yapımcılığını Bubi Film, Ran Film, Braveborn ve İstanbul ’74 birlikte üstleniyor.