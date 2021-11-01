Türkiye’nin öncü çağdaş seramik sanatçısı Füreya Koral’ın hayatı NTV’de

Zuhal Demirarslan’ın hazırlayıp sunduğu Füreya Koral belgeseli, sanatçının hayatının bilinmeyen yönlerine ışık tutuyor. Füreya’nın aramızdan ayrılışının 20. yılında Kale Grubu tarafından hayata geçirilen ve Füreya’nın en kapsamlı retrospektifi olan sergi ve kitaptan hareketle hayata geçirilen belgesel çok kıymetli tanıklıklar sunuyor.



Osmanlı’nın son, Cumhuriyet’in ilk yıllarına tanıklık eden Şakirpaşa ailesinin bir üyesi olan Füreya Koral, sıra dışı yaşamı, ilham veren mücadelesi ve seramik sanatına getirdiği yenilikçi sanat anlayışıyla Türk sanat tarihinin unutulmaz isimleri arasında.

Belgesel, Kurtuluş savaşının çok önemli kararlarının alınışına tanıklık eden Füreya Koral’ın Atatürk’e yakın olduğu yıllardan, Paris’te başlayıp Meksika’ya kadar uzanan sanat yolculuğunun hikayesini de konu alıyor.



6-7 KASIM'DA NTV'DE

Başta Sara Koral Aykar olmak üzere, Füreya Koral’ın yakın çevresinden Ayşe Kulin, Alev Ebuzziya, Zeynep Oral, Sarkis, Rabia Çapa, Candeğer Furtun ve Necmi Sönmez gibi isimlerin yanı sıra Zeynep Bodur Okyay ve Zeynep Özler’in Füreya projesini anlattıkları belgeselin ilk bölümü 6 Kasım saat 14.15’te, ikinci bölümü 7 Kasım saat 10.15’te NTV’de yayınlanacak.