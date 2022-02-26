Türkiye'ye iade edilen 28 tarihi eser İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor

Türkiye'den kaçırılan 28 eserin iade süreci Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla başarılı şekilde tamamlandı. ABD tarafından iade edilen eserler için İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake de katıldı. Bakanlığın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığıyla birlikte yurt dışında yaptığı çalışmalarda 20 yıl içinde yaklaşık 8 bin kültür varlığı tespit edilerek Türkiye'ye getirildi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) giden 28 kültür varlığının ülkeye kazandırılmasının haklı mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti. Eserler ise müzede sergileniyor.

"28 ADET KÜLTÜR VARLIĞININ ÜLKEMİZE KAZANDIRILMASININ HAKLI MUTLULUĞUNU VE GURURUNU YAŞIYORUZ"



Toplantıda açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, eserlerin geri alınması için yapılan çalışmaları anlattı.

Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik İstihbarat Birimleri tarafından yürütülen soruşturmalara Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından büyük bir gayret ve özveriyle destek verildiğini ifade eden Bakan Ersoy, "Türkiye, kültür varlıklarına sahip çıkmak adına eğitim, sosyoloji, hukuk ve diplomasi gibi birçok dinamiği içerisinde bulunduran çok yönlü bir strateji kullanarak kaçakçılıkla mücadele ediyor. Uluslararası camiada bu konuya liderlik yapıyor. Kültür varlığı kaçakçılığı konusunda pazar olan ülkelerdeki piyasayı ve talepleri daraltmak için de UNESCO ve Interpol çatısı altında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" dedi.

"HELENİSTİK DÖNEM VE LYDİA DÖNEMİ 12 ADET SİKKEDİR"



Bakan Ersoy, "Bunun üzerine ülkemize iadesine karar verilen eserler, ocak ayında New York Başkonsolosluğumuza teslim edildi. İadesini sağladığımız bu eserlerin ülkemize kazandırılması, üç farklı olay ile bağlantılı olarak yürütülen bir çalışmanın sonucudur. Bunlardan ilki 2013 yılında Manhattan Bölge Savcılığı tarafından ele geçirilen Helenistik Dönem ve Lydia Dönemi 12 adet sikkedir" diye konuştu.

Bakan Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü: Ele geçirilen sikkelerin hepsi bilimsel açıdan ülkemiz için çok önemlidir. Diğer grupta Manhattan Bölge Savcılığı tarafından yürütülen başka bir soruşturmada ele geçirilen 2 adet Kiliya heykeli başı yer almaktadır. Yaklaşık 6 bin yaşında olan Kiliya heykelleri, yalnız Anadolu’da üretilmiş olmalarıyla bölgenin kültürel tarihi açısından ciddi önem arz eden arkeolojik eserlerdir. Teslimi gerçekleştirilen diğer önemli grubun içinde ise Burdur ilimizde çok önemli bir Neolitik yerleşim olan Hacılar kökenli ana tanrıça heykelciği, Hellenistik Dönem'e ait ve son derece ince bir işçiliğin ürünü olan geyik başlı bir sunu kabı, bütün halde bir Kiliya heykeli, Roma Dönemi elbise aksamları, M.Ö. 3 bine tarihlenen dağ keçisi biçimli bir çıngırak, 2 adet kuş heykeli ve M.Ö. 6’ncı yüzyıla tarihlenen Efes kökenli bir tanrıça heykeli bulunuyor. Bu eserler, günümüzden 7 bin 500 yıl öncesinden başlayarak Roma Dönemi'ne kadar geniş bir zaman dilimini temsil etmesiyle de oldukça önemli bir grubu oluşturuyor"