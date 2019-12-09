Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı fragmanı 18 milyondan fazla izlendi

Başrolünde Emre Kıvılcım, Levent Özdilek ve Ece Çeşmi̇oğlu'nun yer aldığı Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı fragmanı geçen hafta yayınlandı.

Merak uyandıran ilk tanıtım sosyal medyada çok fazla yorum alırken, yalnızca Mehmet Bozdağ’ın Twitter ve Instagram hesaplarında 2.5 milyondan fazla görüntülenerek son dönemlerin en çok izlenen film fragmanı oldu. 17 Ocak’ta gösterime girecek filmin fragmanı sosyal medyada bir haftada 18 milyondan fazla izlendi.

TÜRKLER GELİYOR: ADELETİN KILICI'NIN KONUSU

Proje tasarımı ve senaryosu da Mehmet Bozdağ’a ait olan ‘Türkler Geliyor, Adaletin Kılıcı’, İstanbul’un fethinin ardından hedefini Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet’in Avrupa’daki kararlı ilerleyişini, sultana ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri olan akıncıların hikâyeleri üzerinden ele alıyor.

Dünyanın gördüğü en barbar krallardan biri olan ve tarihe Bogomil (Boşnak) katliamını başlatan Sırp Kralı olarak geçen Lazar, Osmanlılara karşı Katolik dünyası ve Papa’yla ittifaka girince Fatih’in akıncıları Lazar’ın planlarını bozmak için harekete geçerler…

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda gücünü kılıçtan değil Hak’tan alan; zorbalığa karşı adalet, köleliğe karşı hürriyetin adı olan Akıncıların hikâyesini anlatan Türkler Geliyor, Adaletin Kılıcı’ filmi unuttuğumuz büyük cihan hakimiyeti ruhuna tanıklık yapmak için yola çıkan iddialı bir film.