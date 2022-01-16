Tütü tarihe karışabilir

Birçok balerin ve koreograf, balerinlerin ikonik kostümü tütünün bale için kısıtlayıcı olduğunu açıkladı. Bir dönem Londra'daki kraliyet balesinde baş dansçı olan Avustralyalı balerin Leanne Benjamin, geleneksel balerin kostümlerini kısıtlayıcı bulduğunu belirterek "Hepimiz bu alanda bir

evrim bekliyoruz" diye konuştu.

Sanat yönetmeni David Hallberg "Dansçılarım tütüden uzaklaştığı için mutluyum. İzleyicilerin yeniliğe açık olduğuna inanıyorum” dedi.

SANATSAL SEÇİMLERİ ETKİLİYOR



İngiliz balesinden kreatif direktör Jo Meredith de dansçıların toplumsal cinsiyet konusunda duyarlı olduğunu ve bunun sanatsal seçimlerini etkilediğini belirtti.



TÜTÜ NEDİR?



Tütü, balerinlerin bale gösterisi sırasında giydiği kısa ve uzun çeşitleri olan kat kat kabarık eteklik.

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