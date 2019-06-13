Turkcell’in dijital televizyon platformu TV+’ın sponsorluğunda Yapı Kredi Bomontiada’da düzenlenen Açık Havada Başka Sinema Günleri, dün akşam Altın Palmiye ödüllü Shoplifters filmiyle başladı.



18 Eylül’e kadar çarşamba geceleri yapılacak gösterimlerde ödüllü ve büyük ilgi uyandıran 14 film ücretsiz olarak sinemaseverlere sunulacak.



Bu yıl üçüncü kez düzenlenen festivalde Hayal Ortağım uygulamasının sunduğu sesli betimleme teknolojisi ile görme engelliler de açık havada film keyfi yaşıyor.

Uygulama filmin hangi noktasında açılırsa açılsın, ortam sesinden filmi tanıyor, dakikayı tespit ederek sesli betimlemeyle görme engellilere filmdeki tüm görsel detayları anlatmaya başlıyor.



ZAVAROĞLU: BAŞKA HİÇBİR PLATFORMDA OLMAYAN YAPIMLAR GETİRECEĞİZ



Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Servisleri Direktörü Barış Zavaroğlu, bu özelliğin TV+’a da geleceğini anlatırken, “14 özel film seçtik. Hem ödül almasına hem de ses getirmiş olan iyi yapımlar olmasına özen gösterdik. Görme engelli seyircileri de düşündük ve Hayal Ortağım uygulaması üzerinde sesli betimleme özelliğinin kullanılmasını sağladık. Bu özellik TV+’ta da olacak. Hem sesli betimleme hem de işaret diliyle izlemek mümkün olacak. Bunlar sanata, özellikle de sinemaya yatırım yaptığımızın güzel bir örneği. Ayrıca başka hiçbir platformda olmayan dizi ve filmler de olacak” ifadelerini kullandı.



Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Servisleri Direktörü Barış Zavaroğlu



ÜÇ AY BOYUNCA ÜCRETSİZ ABONELİK



TV+’ın toplamda 1.7 milyon tekil kullanıcıya ulaştığını belirten Zavaroğlu, “Amacımız, bu hizmeti daha çok kişiye deneyimletmek. Mayıs ayında TV+ kutusunun daha çok evde deneyimlenebilmesi için 3 ay ücretsiz kampanyamızı satışa açtık. Bunu herkes deneyebilir” dedi.

TV+’ın yaza özel kampanyasında Turkcell Superonline fiber internete abone olan kullanıcılar, 15 aylık taahhütte bulunduklarında ilk 1 ay bütün kanalları açık, ilk 3 ayı da ücretsiz olarak izleyebilecek. Kullanıcılar hem internet hem de TV+ hizmetini tek bir kanaldan alabilecekler.



SHOPLİFTERS’A YOĞUN İLGİ



Altın Palmiye Ödüllü, Japon filmi Shoplifters, TV+ Açıkhava Sinema Günleri’nin bu yıl gösterilen ilk filmi oldu. Yapı Kredi bomontiada’daki gösterimde yoğun ilgi yaşanırken, sinemaseverler yıldızların altında keyifli bir sinema akşamı yaşadılar. 18 Eylül’e kadar devam edecek olan gösterimlerde gelecek hafta da son dönemin en çok ses getiren filmlerinden Kefernahum izleyiciyle buluşacak.



TV+ HAKKINDA



TV+, ‘Sen Nereye TV Oraya’ mottosuyla, gişe rekortmeni filmler, dünyanın takip ettiği diziler ve 77’si HD olmak üzere 150’den fazla canlı TV kanalını kullanıcılarına sunuyor. 5000’den fazla film, dizi, çizgi film ve belgeseli kullanıcılarıyla buluşturuyor. Seçkin spor etkinlikleri ve en yeni teknolojik deneyimlerini kullanıcılarına yaşatıyor. TV+ yüksek yayın kalitesi, televizyon, cep telefonları ya da tabletler üzerinden kullanım imkânı, yayını 24 saate kadar geriye alabilme, 10 saniyelik periyodlarla geri ve ileri alma seçenekleriyle bir televizyondan daha fazlasını sağlıyor. 3 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan TV+’ta, mobil üzerinden günde tam 81 dakika, ev platformunda ise 9 saat televizyon izleniyor.



PROGRAM



19 Haziran: Capharnaüm (Kefernahum)



26 Haziran: The Old Man & The Gun (Yaşlı Adam ve Silah)



3 Temmuz: Solaris



10 Temmuz: Doubles Vies (Çifte Hayatlar)



17 Temmuz: 3 Faces (Üç Hayat)



24 Temmuz: Arctic



31 Temmuz: Sunset (Gün Batımı)



7 Ağustos: The White Crow (Beyaz Karga)



21 Ağustos: Colette



28 Ağustos: Yuli



4 Eylül: A Faithful Man (Sadık Bir Adam)



11 Eylül: Adopt a Daddy (Acele Baba Aranıyor)



18 Eylül: Little White Lies 2