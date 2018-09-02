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İrlandalı ünlü rock grubu dünyaca ünlü grup U2'nun solisti Bono'nun Berlin konseri sırasında sesi tamamen kısıldı. Bu gelişmenin ardından Bono seyircilerden özür dileyerek konseri yarıda kesti. 58 yaşındaki sanatçı binlerce dinleyicisine daha sonra başka bir konser vereceğini dile getirdi.



Grubun internet sitesinden yapılan açıklamada "Gösteri öncesinde Bono çok formdaydı ve sesi gayet iyiydi. Biz de Berlin'de ikinci bir geceye hazırlanıyorduk, ama birkaç şarkıdan sonra tamamen sesini yitirdi" denildi.



U2 açıklamasında "Ne olduğunu bilmiyoruz ama doktora başvuracağız" ifadelerini de kullandı. Dinleyiciler ise Bono'nun sahneye verilen dumandan etkilendiğini iddia etti.

U2 KONSERİ YARIDA KALDI - İZLE

