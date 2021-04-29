Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali için yeni tarih

Bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek olan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin tarihlerinde değişikliğe gidilmesine karar verildi. Buna göre festival, 27 Mayıs ile 3 Haziran tarihleri arasında çevrimiçi gösterimlerini yapacak; 4 Haziran'da açılış töreni gerçekleştirilecek. 4-11 Haziran tarihleri arasında ise filmler açık hava sinemasına konuk olacak.



24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Festivali'nin filmlerinin konuk olacağı açık hava sinemaları Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi ve CerModern olarak seçildi. Festivalin bu yılki teması “Araftan Çıkmak” olacak ve yıl boyunca ilham veren kadın yönetmen filmleri izleyici karşısına geçecek.

4 Haziran'da düzenlenecek açılış töreniyle Onur Ödülleri, Bilge Olgaç Başarı Ödülleri, Tema Ödülleri ve Genç Cadı Ödülü sahiplerini bulacak.



ULUSLARARASI FİLMLER GÖSTERİLECEK

Uçan Süpürge, bu yıl Sundance Film Festivali'nden ve Berlin Film Festivali'nden filmleri misafir ediyor. Yurt dışında başarı kazanan Hayaletler ve Bir Nefes Daha filmleri de festival programına alınıyor. Berlin'den Memory Box ve Copilot filmleri, Sundance'ten ise Writing With filmi festival kapsamında bulunuyor.