Uçmak: Hezarfen Ahmed Çelebi oyununa gala

Ömer Fikret Oyal'ın yazdığı, Hakan Çimenser'in yönettiği 2 perdelik "Uçmak: Hezarfen Ahmed Çelebi" adlı oyunu, Mecidiyeköy Sahnesi'nde izleyiciyle buluştu.



Oyunda "Hezarfen Ahmed Çelebi"yi Tolga Evren, "Lagari Hasn Çelebi"yi Emir Çiçek, "Evliya Çelebi"yi Fikret Urucu, "Yusuf Ağa"yı Orhan Kurtuldu, "Ayşe Hanım"ı Ebru Unurtan Urağ, "Süleyman Efendi"yi Erdoğan Aydemir, "Gülfiraz"ı Zuhal Acar, çocuk Hezarfen'i ise Ömer Faruk Çalışkan oynadı.



"ÇOK BÜYÜK BİR KADRO ROL ALIYOR"



Oyunun yönetmeni ve Devlet Tiyatroları Başrejisörü Hakan Çimenser, yaklaşık 1,5 aydır sahnelenen oyunun çok beğenildiğini ve olumlu eleştiriler aldığını aktardı.



Bir oyuncu olarak her eserde heyecanlandığını kaydeden Çimenser, 30 yıldır Devlet Tiyatrolarında görev yaptığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:



"Burada 40'a yakın oyuncu grubu var. Oyunda teknolojik bazı unsurlar da kullanıldı, video mapping gibi. Çok büyük bir kadro. İki aylık bir çalışma süreci geçirdiler. Bizim çok önemli hikayelerimiz, çok önemli karakterlerimiz var, tarihimizde, geçmişimizde. Onları zaman zaman duyuyoruz ama üzerinde çok durmuyoruz. Bunu dramatik bir gösteriyle insanlara aktarmak istedik."



Çimenser, Hezarfen Ahmed Çelebi'nin üçleme bir eserin ilk oyunu olduğunu söyleyerek, gelecek sezon Evliya Çelebi'nin yaşamının sahneye konulabileceğini dile getirdi.

