Ukrayna Kültür Bakanı'ndan Emily in Paris şikayeti

Şirketi tarafından Fransa'nın başkenti Paris'te görevlendirilen ABD'li Emily adındaki bir genç kadının başından geçenlerin anlatıldığı Emily in Paris dizisi ilk sezonunda Fransızları kötü gösterdiği gerekçesiyle memnuniyetsizlik yaratırken bu kez de Ukrayna'yı 'karşısına aldı.'

Sputnik'in haberine göre, Ukrayna Kültür Bakanı Aleksandr Tkaçenko, oyuncu Lily Collins'in hayat verdiği Emily ile dil kursunda arkadaş olan Ukraynalı Petra karakteriyle ilgili şikayetlerini dile getirdi.

Darya Pançenko'nun canlandırdığı Petra karakterinin moda zevki kötü ve sınır dışı edilmekten korkuyor. Petra bir bölümde de AVM'de hırsızlık yaparak Emily karakterini bir hayli şaşırtıyor.

Ukraynalıların bu şekilde basmakalıplara sokulmasını eleştiren Ukraynalı Bakan da Telegram hesabından yaptığı yorumda bu karakterin bu şekilde karikatürize edilmesini 'kabul edilemez ve aşağılayıcı' buldu, "Yabancılar Ukraynalıları böyle mi görüyor?" diye sordu. Ukrayna basınına göre Tkaçenko, Netflix'e şikayetini mektup yoluyla da iletti.

Bu durum Paris'te yaşayan bazı Ukraynalıların da tepkisini çekerken tam tersini savunanlar da var. Sözgelimi Ukraynalı film yapımcısı Natalka Yakimoviç, "Yani dizilerde kötü karakterler her şey olabilir ama Ukraynalı olamaz, öyle mi? Elbette ki hepimiz karakter Moskovalı olsun isterdik ama insan her zaman her istediğini elde edemiyor" sözleriyle diziyi savundu.

Dizinin ikinci sezonundaki Alfie karakteri de İngilizleri sadece publarda içki içip futbol izleyen birileri gibi gösterdiği için eleştiriliyor.

Yapımcılardan Darren Star, kendi Paris deneyimlerinden yola çıkarak bu diziyi şekillendirdiğini ve Paris'e 'şehri büyüleyici gösteren gözlüklerle bakmadığını' söyleyerek bu eleştirilere yanıt vermişti.