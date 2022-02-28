Ukraynalı ünlü ressam Pryimachenko’nun 25 eseri yandı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki yerel müze Ivankiv’e yapılan bir saldırı sonucu, Ukraynalı ünlü ressam Maria Pryimachenko’nun 25 eseri yandı.

Haberler - DHA 28.02.2022 - 15:13

Ukraynalı ünlü ressam Pryimachenko’nun 25 eseri yandı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

9 yaşındaki Mikail'in eserleri İstanbul’da sergilendi: Sırada New York var

9 yaşındaki Mikail'in eserleri İstanbul’da sergilendi: Sırada New York var

Pera Müzesi sergilerinin süresini uzattı

Pera Müzesi sergilerinin süresini uzattı

’nın Kiev şehrinde bulunan yerel müze Ivankiv, yapılan bir saldırı sonucu yandı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, yerel müzede çıkan yangın sonucu, Ukraynalı ünlü ressam Maria Pryimachenko’nun 25 eserinin yanarak yok olduğunu açıkladı.

Maria Prymachenko'nun 'İki Başlı Tavuk' eseri Maria Prymachenko'nun 'İki Başlı Tavuk' eseri

ESERLERİN DURUMU HENÜZ BİLİNMİYOR

Müzede, Pryimachenko'nun 25 eseri olduğu ve tabloların durumunun henüz bilinmediği söylendi.

MARIA PRYMACHENKO KİMDİR?

Ukraynalı halk sanatçısı Maria Prymachenko, 12 Ocak 1909'da Kiev bölgesinde, Bolotnya köyünde doğdu ve 18 Ağustos 1997'de hayatını kaybetti. Sanatçının ünlü eserleri arasında 1977’de yaptığı ‘İki Başlı Tavuk’ eseri dünyaca biliniyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...